TV-Streaming mit waipu.tv: Perfect-Plus-Paket 2 Monate kostenlos

Darüber hinaus bietet das Perfect-Plus-Paket den zusätzlichen Neustart von Sendungen an und strahlt immerhin 167 Sender in HD-Qualität aus. waipu.tv bietet den Zugriff auf Öffentlich-Rechtliche Sender und zahlreiche Privatsender wie Pro 7, RTL und Nitro HD an. Hinzu kommen zahlreiche Spartensender wie Arthouse Cinema, History Channel, Toggo Plus, Sat.1 Emotions und Sport1.

Der TV-Streaming-Dienst waipu.tv bietet Neukunden aktuell ein relativ attraktives Schnupper-Angebot an: Wer den TV-Streaming-Dienst bislang noch nicht ausprobiert hat, der kann das sogenannte Perfect-Plus-Paket zwei Monate kostenlos in Anspruch nehmen.

