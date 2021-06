Transparente Push-Mitteilungen: Bedienungshilfen-Einstellung sorgt für Fehler

Verantwortlich für die fehlerhafte Darstellung scheint die Option „Transparenz reduzieren“ im Bereich „Bedienungshilfen“ in den iPhone-Einstellungen zu sein. Apple zufolge wird hier die allgemeine Lesbarkeit verbessert, indem Transparenz- und Weichzeichnereffekte abhängig vom jeweiligen Hintergrund reduziert und damit der Kontrast erhöht wird. In einzelnen Fällen – ein konkretes Muster konnten wir bislang nicht ausmachen – führt diese Funktion leider zum beschriebenen Fehlverhalten.

In der Folge haben betroffene Nutzer soweit uns bekannt nur zwei Möglichkeiten, mit diesem Fehlverhalten umzugehen. Entweder ihr nehmt es in Kauf, dass die Push-Mitteilungen hin und wieder durchsichtig und ohne Hintergrund angezeigt werden, oder ihr müsst eine in der Regel nicht ohne Grund getroffene Bedienungshilfen-Einstellung zurücknehmen.

Wenn bei euch hin und wieder der deckende Hintergrund von Push-Mitteilungen fehlt, liegt dies vermutlich an einer Vorgabe in den iOS-Einstellungen. Apples mobiles Betriebssystem schleppt diesen Fehler seit der Freigabe von iOS 14 mit sich herum, doch tritt das Problem wohl zu selten auf, um bei Apples Entwicklerteam Beachtung zu finden.

Insert

You are going to send email to