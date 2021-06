Neue AirTags-Software soll heimliches Tracking erschweren

Apple will die Funktion der AirTags per Softwareupdate verbessern. Die Änderungen basieren teils auf der Nutzerkritik im Anschluss an den Verkaufsstart der Tracker. So wird die Zeitspanne, nach der sich ein AirTag, der einer fremden Person „folgt“ akustisch meldet, von bisher drei Tagen auf eine zufälligen Zeitraum zwischen acht und 24 Stunden verkürzt.

Wie Apple gegenüber dem Nachrichtenportal CNET bekannt gegeben hat, wurde am Donnerstag mit der Auslieferung der neuen Software-Version begonnen. Die Verteilung dürfte sich über mehrere Tage hinziehen.

Apple will den gegenüber CNET getätigten Aussagen zufolge generell nach neuen Wegen suchen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ihnen ein AirTag oder ein anderes, über das „Wo ist?“-Netzwerk aktiviertes Gerät folgt. Dazu gehöre auch eine App für Android-Nutzer, mit deren Hilfe diese fremde AirTags und „Wo ist?“-Geräte in ihrem Umfeld lokalisieren können, ähnlich wie dies bereits bei Apple-Geräten möglich ist. Apples neue Android-App soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Dem Vernehmen nach trägt die neue AirTags-Software die Versionsnummer 1.0.276. Ausgeliefert wurde die erste Ladung der AirTags mit der Software 1.0.225. Die aktuell auf euren AirPods installierte Softwareversion lässt sich wie unten beschrieben prüfen, es ist bislang allerdings keine Möglichkeit bekannt, wie man ein Update der Software erzwingen kann. Somit müsst ihr euch also gedulden und darauf hoffen, dass sich die neue Firmware zeitnah automatisch installiert.

AirTags: Installierte Softwareversion prüfen

Die Anzeige der Seriennummer eines AirTag sowie der aktuell installierten Softwareversion findet sich in Apples „Wo ist?“-App etwas versteckt. Um die Angaben zu prüfen, müsst ihr zunächst den gewünschten AirTag in der Objekte-Übersicht eurer „Wo ist?“-App auswählen. Anschließend tippt ihr auf das Batteriesymbol unter der Kartenansicht. Daraufhin werden sowohl die Seriennummer als auch die aktuelle Firmware-Version angezeigt.