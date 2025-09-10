Nur für iPhone Air: Apples neuer MagSafe-Akku kostet 115 Euro

Mit der Einführung des iPhone Air hat Apple auch die iPhone Air MagSafe Batterie vorgestellt. Der magnetische Zusatzakku haftet auf der Rückseite des Geräts und erweitert die Laufzeit ordentlich, hat aber einen Haken: Die Batterie ist ausschließlich für das iPhone Air vorgesehen.

Sie lässt sich nicht mit dem iPhone 17 und nicht mit dem iPhone 17 Pro verwenden. In Deutschland kostet der Zusatzakku 115 Euro. Bestellungen sind bereits möglich. Die Verfügbarkeit im Handel beginnt Mitte September.

Mit Akku deutlich längere Laufzeiten

Die iPhone Air MagSafe Batterie ist auf das besonders schlanke Gehäuse des iPhone Air abgestimmt. Im Zusammenspiel erhöht sich die mögliche Videowiedergabe auf bis zu 40 Stunden. Beim Streaming sind bis zu 35 Stunden angegeben. Ohne das Zusatzmodul erreicht das iPhone Air bis zu 27 Stunden Videowiedergabe und bis zu 22 Stunden beim Streaming.

Akku-Laufzeiten mit und ohne Akku:

iPhone Air Videowiedergabe ohne Akku: bis zu 27 Std.

iPhone Air Videowiedergabe mit Akku: bis zu 40 Std.

iPhone Air Streaming ohne Akku: bis zu 22 Std.

iPhone Air Streaming mit Akku: bis zu 35 Std.

Damit bewegt sich die Kombination oberhalb der reinen Geräteleistung des iPhone 17 Pro, das im Standardbetrieb bis zu 30 Stunden Videowiedergabe und bis zu 27 Stunden Streaming bietet. Das Gehäuse der Batterie fällt dünn und leicht aus. Das System steuert den Ladevorgang automatisch, um die verfügbare Energie möglichst effizient zu nutzen.

Zum Vergleich: Das iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Videowiedergabe: bis zu 30 Std.

iPhone 17 Pro Streaming: bis zu 27 Std.

Lädt maximal mit 12 Watt

Unterwegs liefert die iPhone Air MagSafe Batterie bis zu 12 Watt kabellos. Wird sie gleichzeitig an ein Netzteil mit mindestens 20 Watt angeschlossen, verkürzen sich die Ladezeiten. Ein USB C Anschluss steht für das Laden kleinerer Geräte zur Verfügung.

Kurz zur preislichen Einordnung: Die Enerfill MagSafe Powerbank von Baseus lädt mit 15 Watt, bietet 10.000mAh und kostet aktuell nur 24 Euro.