Mit Sprache und Kamera: Google startet „Search Live“ in Deutschland

Google baut seine Suchfunktion weiter aus und führt mit „Search Live“ eine neue Form der Interaktion ein. Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Funktion ab sofort verwenden. Sie ergänzt den bestehenden KI-Modus der Google-Suche um direkte Gespräche, die per Sprache oder Kamera geführt werden.

Die neue Funktion steht in mehr als 200 Ländern und Regionen zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass der KI-Modus bereits in der jeweiligen Region aktiviert ist. Die Basis bildet ein neues Sprachmodell, das speziell für mehrsprachige Anwendungen entwickelt wurde und Dialoge in Echtzeit ermöglicht.

Gespräche statt Eingaben

Im Zentrum der Erweiterung steht die Möglichkeit, Suchanfragen nicht mehr zu tippen, sondern zu sprechen. In der Google-App erscheint dafür ein neues Live-Symbol. Darüber lassen sich Fragen direkt formulieren, woraufhin die Anwendung mit gesprochenen Antworten reagiert.

Der Ablauf ähnelt einem Gespräch. Nutzer können direkt nachhaken oder eine Frage weiter ausführen. Die Suche liefert daraufhin zusätzliche Informationen und verweist bei Bedarf auf weiterführende Inhalte im Web. Ziel ist es, Suchvorgänge schneller und flüssiger zu gestalten, insbesondere in Situationen, in denen eine Texteingabe umständlich wäre.

Kamera liefert zusätzlichen Kontext

Neben der Sprache spielt auch die Kamera eine zentrale Rolle. Nutzer können die Umgebung einbeziehen, indem sie die Kamera aktivieren. Die Anwendung erkennt visuelle Inhalte und ergänzt die Suche um passende Hinweise.

Das kann etwa bei handwerklichen Aufgaben helfen, wenn konkrete Objekte im Bild sind. Die Suche analysiert die Situation und liefert darauf abgestimmte Vorschläge. Diese Funktion ist auch in Google Lens integriert. Wer dort ein Objekt scannt, kann direkt in einen Dialog wechseln und weiterführende Fragen stellen.

Mit der Kombination aus Sprache, Bild und klassischer Websuche entwickelt sich die Google-Suche zunehmend zu einem interaktiven Werkzeug, das Informationen nicht nur bereitstellt, sondern in einem laufenden Austausch vermittelt. Zuletzt hatte Google die Lens-Funktion für iOS erweitert und so die visuelle Suche ausgebaut.