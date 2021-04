Trade Republic startet Handel mit Kryptowährungen

Trade Republic erweitert sein Angebot um die Möglichkeit zum Handel mit den derzeit wohl populärsten Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Dabei ist der An- und Verkauf der digitalen Währungen genau wie bei den sonst über Trade Republic gehandelten Werten einfach und provisionsfrei per App möglich. Pro Transaktion wird lediglich eine Fremdkostenpauschale in Höhe von einem Euro veranschlagt.

Trade Republic hat insbesondere im Zusammenhang mit den GameStop-Aktionen zu Jahresbeginn enorm an Popularität gewonnen. Die Folge dürfte auch deutliches Plus an aktiven Nutzern des Finanz-App-Angebots sein, die nun von den neuen Handelsoptionen profitieren dürfen. Das neue Angebot steht allerdings nicht vom Start weg für alle Trade-Republic-Kunden bereit, sondern wird schrittweise im Laufe der nächsten Tage aktiviert.

Der Handel mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash soll auf gleiche und damit einfache Weise erfolgen, wie dies bereits beim An- und Verkauf von Aktien oder sonstigen Wertpapieren über die Trade-Republic-App der Fall ist. Die einzelnen Werte lassen sich über die Suchfunktion aufrufen, Transaktionen lassen sich mit nur drei Fingertipps durchführen und der Bestand wird neben Aktien, ETFs, Sparplänen oder Derivaten in der Depot-Übersicht angezeigt.