GameStop: Aktien-Apps bringen die Wall Street in Bedrängnis

Die insbesondere auch durch entsprechende App-Angebote stark vereinfachten Möglichkeiten des Börsenhandels sorgen an der Wall Street gerade für eine kleine Revolution. Internetnutzer haben im großen Stil Aktien der Handelskette GameStop aufgekauft, und bringen auf diese Weise sogenannte Short-Trader in Bedrängnis. Der Wert der GameStop-Aktie hat sich im Verlauf der vergangenen Woche zweitweise verzehnfacht.

GameStop-Aktienkurs

Um den Hintergrund zu verstehen, muss man zunächst wissen, dass GameStop wohl kurz vor der Pleite stand und an den Börsen schon auf einen damit verbunden Fall der Kurse gewettet wurde. In einer Art Rettungsaktion haben nun allerdings Unterstützer und auch zahlreiche Mitarbeiter der Handelskette die Aktie zu günstigen Preisen eingekauft und so eine massiven Kursanstieg provoziert.

Internet-Käufe sorgen für „Short Squeeze“

Der extreme Wertzuwachs hat besonders damit zu tun, dass in Börsenkreisen großer Anzahl sogenannte Leerverkäufe der Aktie stattfanden – Börsenhändler hatten sich die Papiere „geliehen“, weil sie von einem anstehenden Wertverlust ausgehend den Ausgleich erst später, bei einem günstigeren Ankaufskurs vornehmen und den Differenzbetrag einsacken wollten. Im Börsenjargon nennt man diese Praxis „Short Trading“. Dabei findet ein Handel mit virtuellen Papieren statt, so kommt es, dass teils mehr Aktien „im Umlauf“ sind, als tatsächlich vorhanden.

Der durch die Unterstützungskäufe eingetretene Wertzuwachs hat in der vergangenen Woche dazu geführt, dass die Aktien teurer wurden und die Trader für den Rückkauf nun deutlich mehr als den eingesetzten Leihwert bezahlen müssen. Die Folge sind massive Verluste für die Spekulanten. Vergleichbares haben wir im Jahr 2008 bei der VW-Aktien gesehen, bei Wikipedia ist dieser „Short Squeeze“ genannte Prozess schön erklärt.

Apps von Robinhood und Trade Republic

Organisiert haben sich die Unterstützer über die Internetplattform Reddit und dort wurden mit Aktien wie AMC, BlackBerry oder Nokia bereits andere Ziele für vergleichbare Aktionen ausgerufen. Die traditionelle Börse und insbesondere jene Händler, die auf Wertverluste und Pleiten wetten, kommen mit dieser Situation gar nicht klar. Apps wie Robinhood oder Trade Republic bieten eine Plattform für einfache und unkomplizierten Börsenhandel vom iPhone aus.

Trading-Plattformen setzen Handel aus

Allerdings scheinen auch die Betreiber dieser Anwendungen in Anbetracht der aktuellen Situation überfordert. So wurde der Handel mit GameStop und weiteren derzeit populären Aktien mittlerweile offenbar bei beiden genannten Apps blockiert.

Die Angelegenheit bleibt spannend. Nicht nur, weil sich die in diesem Bereich engagierte Nutzer derzeit laufend neue Ziele für ihre „Wall-Street-Attacken“ aussuchen, sondern auch, weil die Praxis der Kaufblockaden durch die App-Betreiber nun hinterfragt wird. Die ersten Sammelklagen wurden hier bereits eingereicht.

Titelbild: „Fearless Girl“ an der Wall Street (Robert Bye)