Tim Cook: Das iPhone 12 läuft von den 4 neuen Geräten am besten

In den von Apple vorgelegten Ergebnissen für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2021 präsentiert sich das iPhone im Jahresvergleich besonders eindrucksvoll. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich die Umsatzzahlen hier beinahe verdoppelt.

Wir haben ja bereits angesprochen, dass der späte Verkaufsstart der iPhone-12-Modelle sicher mit dafür gesorgt hat, dass die Neuanschaffungen in den ersten drei Monaten des neuen Jahres stärker ausgefallen sind, als sonst. Doch hat Apple mit mittlerweile vier verschiedenen und teils auch sehr hochpreisig eingeordneten Geräten sein Potenzial mit Blick auf Umsatzsteigerungen in diesem Bereich auch nochmal merklich erweitert.

In der an die Veröffentlichung der Quartalszahlen anschließenden Telefonkonferenz hat Apple-Chef Tim Cook bestätigt, dass sich insbesondere das iPhone 12 großen Zuspruchs erfreut. Die Standardausführung des iPhone 12 sei das beliebteste der aktuellen Modelle. Allerdings seien auch das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max stark nachgefragt.

Das iPhone 12 mini blieb bei den Erläuterungen des Apple-Chefs dagegen unerwähnt. Dies scheint die bisherige Einschätzung zu bestätigen, dass sich das kleinste der vier neuen Apple-Telefone deutlich schlechter verkauft, als erwartet. Es wird bereits darüber spekuliert, ob Apple das im vergangenen Jahr eingeführte Gerät 2022 wieder aus dem Programm nimmt.

Apple gibt im Rahmen seiner Konzernergebnisse schon seit geraumer Zeit keine genauen Verkaufszahlen mehr heraus. Als Orientierung dient nunmehr nur noch der in den einzelnen Sparten gemachte Umsatz. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die genannten Änderungen nicht nur von der Menge der verkauften Geräte, sondern auch den damit verbundenen Gewinnmargen abhängig sind. So merkt der Apple-Chef mit Blick darauf auch an, das das finanzielle Wachstum im Vergleich zum Vorjahr das Resultat sowohl zusätzlich verkaufter Geräte als auch optimierter Gewinnmargen ist.