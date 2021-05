Tracked: Neues iPhone-Video wirbt für Privatsphäre-Schutz

Mit „Tracked“ hat Apple ein neues Video in der Kategorie „Privatsphäre“ veröffentlicht. Den Start der Videoreihe haben wir bereits vor drei Wochen mit dem Spot „App-Tracking Transparenz“ gesehen – wir haben diesen Clip unten ebenfalls nochmal eingebunden.

Apples neues iPhone-Video zeichnet eine Tracking-Analogie im echten Leben und will die Vielfalt an persönlichen Informationen aufzeigen, die Nutzer im Alltag preisgeben. Die passende musikalische Untermalung hat Apple mit dem bereits 1979 erschienenen Song „Mind Your Own Business“ der britischen Band Delta 5 gefunden.

Can you hear those people behind me?

Looking at your feelings inside me

Listen to the distance between us

Why don't you mind your own business?