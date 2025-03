Topdon: Wärmebildkamera, OBD2-Analyse und Starthilfe mit App

Der auf Automobilfreunde spezialisierte Zubehörhersteller Topdon bietet im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote eine Reihe seiner Geräte zu vergünstigten Preisen an. Darunter finden sich mehrere Produkte, die gezielt für iPhone-Nutzer konzipiert sind und hier auf ifun.de bereits ausführlich berücksichtig wurden:

Topdon auf ifun.de:

Starthilfe, Batterietest und Powerbank

Der mobile Starthilfe-Akku V2200 Plus etwa kann nicht nur Fahrzeuge starten, sondern auch die Autobatterie prüfen und mobile Geräte laden. Das Gerät, das wir uns im vergangenen Sommer ausführlich angeschaut haben, wird mit Krokodilklemmen ausgeliefert, die über ein Bluetooth-Modul verfügen und sich mit der iPhone-App „BatteryLab“ verbinden lassen. Diese ermöglicht unter anderem das Auslesen der Batteriespannung in Echtzeit sowie das Durchführen von Belastungs- und Ladesystemtests.

Neben der Starthilfe-Funktion verfügt der V2200 Plus über USB-A- und USB-C-Anschlüsse mit bis zu 60 Watt Leistung. Dadurch lassen sich auch leistungshungrigere Geräte wie MacBooks unterwegs aufladen. Der Akku selbst wird in einem Transportetui mit Zubehör geliefert und kostet im Rahmen der Frühlingsangebote 136 Euro statt der regulären 169 Euro.

Wärmebilder mit dem iPhone erfassen

Mit der TC002C bietet Topdon eine Wärmebildkamera an, die speziell für neuere iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss entwickelt wurde. Die Kamera (hier im ifun.de-Test) lässt sich direkt am Gerät anschließen und zeigt über die zugehörige App „TopInfrared“ Infrarotbilder auf dem iPhone-Display an.

Nutzer können Temperaturbereiche zwischen -20 und +550 Grad Celsius erfassen, wobei die App verschiedene Darstellungsmodi, Farbpaletten und Analysefunktionen bietet.

Die Auflösung beträgt 256 x 192 Pixel. Topdon gibt an, dass die Messwerte bis auf 0,1 Grad genau sein sollen, mit möglichen Schwankungen von bis zu zwei Grad. Die Kamera wird in einem Etui mit USB-C-Verlängerungskabel und Reinigungstuch geliefert und kostet aktuell 246,99 Euro.

OBD2-Analyse für Einsteiger

Ein weiteres Gerät im Angebot ist der OBD2-Scanner „CarPal“. Anders als frühere Modelle richtet sich der Diagnosestecker laut Topdon explizit an Hobbyanwender. Nach Installation einer herstellerspezifischen Datenbank lassen sich Fahrzeugdaten auslesen, Fehlercodes zurücksetzen und Echtzeitinformationen wie Geschwindigkeit und Motordrehzahl anzeigen. Auch ein Export als PDF-Bericht ist möglich. Wir haben den Stecker hier besprochen.

Der CarPal kostet aktuell 39,99 Euro (10 Euro weniger als üblich) und lässt sich ein Jahr ohne zusätzliche Gebühren nutzen. Für Folgejahre wird eine Update-Gebühr erhoben. Für Nutzer, die sich gelegentlich mit der Fahrzeugdiagnose befassen möchten, könnte das Gerät eine einfache Einstiegslösung darstellen.