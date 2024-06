V2200 Plus: Starthilfe, Akku und Autobatterieprüfer mit App

Auf Ausflügen, Touren im Umland und Urlaubsfahrten haben wir bislang auf die Powerstation Go Rugged von Mophie gesetzt. Die starke Starthilfebatterie mit Taschenlampe und eingebautem Luftkompressor ist Reisebegleiter und Gartenhelfer. Die Powerstation Go Rugged hilft Alten VW-Bullys in der kühleren Jahreszeit wieder auf die Beine und versorgt platte Fahrradreifen, Fußbälle und leere Mobilgeräte wieder mit Luft beziehungsweise Energie.

Im Lieferumfang: Reise-Case, Akku und die Batterieklemmen mit Bluetooth-Modul

Starthilfeakku V2200 Plus

Eine App oder sonstige smarte Funktionen besitzt die Powerstation Go Rugged allerdings nicht. Hier punktet der Starthilfeakku V2200 Plus des Zubehöranbieters Topdon, den wir bereits von seinen Wärmebildkameras kennen.

Topdon verschickt seinen regulär 169 Euro teuren Zusatzakku in einem robusten Reiseetui. In diesem befinden sich sowohl der Akku selbst als auch ein Paar Starthilfeklemmen und ein USB-C-Kabel zum Laden des 27 x 16 cm großen Stromspenders.

Gibt Starthilfe und führt Batterietests durch

An den Starthilfeklemmen selbst ist ein Logikmodul untergebracht, das die Bluetooth-Kommunikation mit der Topdon-Applikation BatteryLab ermöglicht und sich um die Anzeige aktueller Echtzeit-Batteriedaten auf dem iPhone kümmert (PDF-Handbuch).

Autobatterieprüfung auch ohne Akku

Wer seine Autobatterie lediglich prüfen möchte, kann den Starthilfeakku selbst sogar zu Hause lassen und nimmt ausschließlich die beiden Starthilfeklemmen mit. Sind diese mit der Autobatterie verbunden, baut das iPhone eine Bluetooth-Verbindung mit dem integriertem Logikmodul auf und informiert in Echtzeit über die aktuelle Spannung.

Topdon BatteryLab: iPhone-App zeigt Echtzeit-Spannungsdaten

Zudem bietet die Anwendung die Möglichkeit, mehrere Tests durchzuführen, die Aufschluss über die aktuelle Batteriegesundheit geben sollen.

Hier stehen unter anderem ein Anlasstest und ein Ladetest zur Verfügung, die zum einen darüber informieren, wie sehr die Autobatterie beim Starten des Fahrzeugs beansprucht wird, und zum anderen darüber Auskunft geben sollen, ob der Ladestrom, den diese vom Fahrzeug erhält, im grünen Bereich liegt.

Topdon BatteryLab: Teilweise etwas grob übersetzt

Mit USB-C, 16.000 mAh und Taschenlampe

Im V2200 Plus ist ebenfalls eine Taschenlampe verbaut, die sich mit einem längeren Druck auf den An-/Ausschalter aktivieren lässt. Darüber hinaus verfügt der Starthilfeakku über zwei USB-A- und einen USB-C-Steckplatz, die mobile Endgeräte bei Bedarf mit Energie versorgen. Der USB-C-Steckplatz ist sogar in der Lage, eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt abzugeben und eignet sich damit hervorragend auch zum Laden des eigenen MacBooks.

Powerbank mit 60-W-Ausgang: Mit 2x USB-A und 1x USB-C

Für derzeit 149 Euro bietet der V2200 Plus einen erweiterten Funktionsumfang, der sich für die Nutzung in der eigenen Bastlergarage genauso anbietet wie für ein sicheres Gefühl auf längeren Reisen. Die Integration der iPhone-Applikation hilft mit etwas Sachverstand bei der Fehlersuche und lässt euch besser abschätzen, ob die Autobatterie oder vielleicht auch die Lichtmaschine selbst einer genaueren Überprüfung bedarf.