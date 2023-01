AirPods Pro mit Tonproblemen? Apples Austauschprogramm läuft weiter

Übrigens dürft ihr euch keine Hoffnungen machen, auf diese Weise an einen komplett neuen Satz AirPods Pro inklusive der Ladehülle und dem darin integrierten Akku zu kommen. Bei berechtigtem Anspruch tauscht Apple abhängig vom Auftreten des Fehlers in der Regel nur den linken oder rechten, maximal beide AirPods Pro aber nicht das Ladecase.

Sollten eines oder mehrere der genannten Symptome bei euren AirPods Pro der ersten Generation auftreten, hängt euer Gewährleistungsanspruch davon ab, wann die Ohrhörer gefertigt und wann sie zum ersten Mal verkauft wurden. Das Austauschprogramm von Apple ist nämlich auf drei Jahre nach dem ersten Verkauf der Ohrhörer im Einzelhandel befristet und bezieht sich nur auf Geräte die vor Oktober 2020 hergestellt wurden. Die erste Generation der AirPods Pro an sich wurde von Oktober 2019 an von Apple produziert und im September 2022 durch die zweite Generation der Ohrhörer abgelöst.

Zunächst einmal muss man wissen, dass das Austauschprogramm von Apple nur bei bestimmten Problemen greift. So hat ein anfänglicher Produktionsfehler dafür gesorgt, dass einer oder beide Hörer teils knisternde oder statische Töne von sich geben, die sich in lauten Umgebungen, bei sportlicher Betätigung oder auch beim Sprechen am Telefon verstärken können. Auch kann es vorkommen, dass die aktive Geräuschunterdrückung nicht wie erwartet funktioniert, und damit verbunden beispielsweise die Bässe ausfallen oder Hintergrundgeräusche wie Straßen- oder Fluglärm durch die Ohrhörer verstärkt werden.

