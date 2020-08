Toniebox: Neue Audiothek verkauft nun auch Digital-Inhalte

Die Macher der für Kinder entwickelten Toniebox gehen einen der größten Kritikpunkte an ihrem Produkt an: Zukünftig soll der Zugriff auf neue Hör-Inhalte nicht mehr grundsätzlich an den Kauf neuer Kunststoff-Figuren gebunden sein.

Wie das Düsseldorfer Unternehmen jetzt auf dem hauseigenen Facebook-Portal ankündigt, lassen sich einzelne Folgen fortan auch in der Tonies-Audiothek kaufen – zum Start des neuen Angebotes stehen dafür über 300 Episoden der beliebten Hörspielserien Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Bibi & Tina zur Verfügung.

Anwender können sich auf meine.tonies.de einloggen, neue Inhalte in der Audiothek erwerben und bereits vorhandene Benjamin- und Bibi-Figuren so mit neuen Hörabenteuern bestücken. Weitere Inhalte sollen „schon bald“ folgen.

Käufe an Account gebunden

Während das neue Angebot die Toniebox so um einiges flexibler macht, kommen die Audiothek-Käufe mit einem Haken auf das Gerät. Anders als die Figuren lassen sich die Digital-Inhalte weder weiterverkaufen noch verleihen sondern sind an den Nutzer-Account des Box-Besitzers gebunden. Darüber klärt das FAQ der Anbieter auf. Hier heißt es schlicht:

Frage : Kann ich einen Tonie, für den ich bereits mehrere Folgen besitze, später weiterverkaufen?

: Kann ich einen Tonie, für den ich bereits mehrere Folgen besitze, später weiterverkaufen? Antwort: Ja, das geht nach wie vor. Allerdings nur mit dem ursprünglichen Inhalt. Die neuen Folgen bleiben deinem Nutzerkonto zugeordnet und können nicht mitverkauft werden.

Auch die Zuordnung neu erworbener Digitalinhalte an einen sogenannten Kreativ-Tonie ist nicht vorgesehen. „Neue Folgen“, dies erklären die Düsseldorfer auf der neuen Audiothek-Seite „müssen immer einem Tonie aus der gleichen Serie zugeordnet werden, das heißt Bibi-Blocksberg-Folgen einem Bibi-Tonie, Benjamin-Blümchen-Folgen einem Benjamin-Tonie und so weiter“.

Die Preise der digitalen Inhalte sind unterschiedlich, beginnen in der Regel aber bei 6 Euro pro Folge.

Auf ifun.de haben wir die Tonibox bereits 2016 vorgestellt uns ob der damals recht schwammigen AGB aber für den Bau einer Do-it-Yourself-Alternative entschieden.