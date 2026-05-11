Bei TomTom läuft offenbar wieder alles rund. Aktuellen Leserberichten zufolge hat der Anbieter von Navigationslösungen seine Serverprobleme in den Griff bekommen. Zuvor wurden sämtliche von Nutzern gespeicherte Inhalte wie Strecken und Favoriten nicht mehr in den Apps und Online-Anwendungen von TomTom angezeigt. Wir haben in der vergangenen Woche berichtet.

Wie der Hersteller mitteilt, wurde der Fehler durch ein technisches Problem im Zusammenhang mit der Anmeldung bei einem TomTom-Benutzerkonto und der damit verbundenen Datensynchronisierung verursacht. In der Folge waren in der vergangenen Woche nicht nur zuvor vorhandene Daten wie gespeicherte Orte, Favoriten und letzte Ziele verschwunden, sondern es konnte auch neue Orte und Favoriten nicht mehr verlässlich gespeichert werden.

Von dem Problem waren neben den Apps und Online-Funktionen von TomTom auch Navigationsgeräte des Herstellers betroffen, die über entsprechende Synchronisierungsfunktionen verfügen.

Mittlerweile konnten von TomTom offenbar alle ursprünglich von Nutzern gespeicherten Daten wiederhergestellt werden. Zu Problemen kann es einzig mit Routen, Favoriten und gespeicherten Orten kommen, die zwischen dem 1. Mai und dem 9. Mai erstellt oder geändert wurden. Laut TomTom können diese Inhalte möglicherweise nicht zurückgebracht werden.

TomTom Verkehrswarner zum Bestpreis

Gleicher Anbieter, anderes Thema: Mit Tom by TomTom bietet das Unternehmen seit wenigen Monaten einen eigenen Verkehrswarner an, der ähnlich wie der CoDriver von Ooono auf Verkehrskontrollen, Staus, Hindernisse und Radarfallen aufmerksam macht. Über Amazon wird der Verkehrsassistent von TomTom nun zum bisherigen Bestpreis von 59,99 Euro angeboten. Direkt beim Hersteller kostet das Gerät 20 Euro mehr.

„Tom by TomTom“ ist als Ergänzung zu der kostenlosen TomTom-App konzipiert, erfordert jedoch keinerlei Interaktion auf dem iPhone. Es genügt, wenn sich das Telefon in Bluetooth-Reichweite befindet. Hinweise zu Gefahrenstellen oder Kontrollen erfolgen per Warnton und Lichtsignal. Als Ergänzung werden die Infos auch in der mit CarPlay kompatiblen TomTom-App angezeigt.