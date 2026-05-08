Insta360 Snap: Selfie-Bildschirm mit Licht ausprobiert

Der Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht wird seit Anfang April für 95,99 Euro angeboten und ist unter anderem über Amazon erhältlich. Das Zubehör richtet sich gezielt an Nutzer aktueller iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss und MagSafe, also ab der iPhone-15-Generation.

Insta360 Snap: Haftet auf der iPhone-Rückseite, zieht Strom per USB-C

Insta360, bisher vor allem für 360-Grad-Kameras bekannt, erweitert damit sein Portfolio um ein Werkzeug, das die Nutzung der iPhone-Hauptkamera für Selbstaufnahmen erleichtern soll.

Im Kern adressiert das Accessoire ein bekanntes Problem: Die rückseitige Kamera des iPhones liefert sichtbar bessere Ergebnisse als die Frontkamera, lässt sich aber ohne Vorschau nur eingeschränkt kontrollieren. Genau hier setzt der Snap an, indem er das Kamerabild auf einen kleinen Bildschirm auf der Rückseite spiegelt.

Mit funktionaler Touch-Bedienung

Beim Einsatz am iPhone funktioniert das Prinzip weitgehend zuverlässig. Der Bildschirm wird magnetisch befestigt und per USB-C verbunden. Danach erscheint die iPhone-Oberfläche nahezu verzögerungsfrei auf dem 3,5-Zoll-Display. Die Bildvorschau reagiert direkt genug, um Bildausschnitt und Bewegung sicher beurteilen zu können.

Nach dem Anschluss spiegelt der Snap einfach den Display-Inhalt des iPhones

Die Touchfunktion ist ein zentraler Bestandteil und geht über eine reine Vorschau hinaus. Der Snap erlaubt es, das iPhone und damit auch die Kamera-App direkt über den rückseitigen Bildschirm zu bedienen. Zoomen, Fokus setzen oder zwischen Modi wechseln funktioniert wie auf dem iPhone selbst. Auch Drittanbieter-Apps lassen sich nutzen.

Allerdings arbeitet diese Steuerung nicht völlig ohne Vorbereitung. Auf dem iPhone muss zunächst die Zoom-Funktion in den Bedienungshilfen aktiviert werden. Erst danach reagiert der Bildschirm korrekt auf Eingaben. Nach der Aktivierung lässt sich das System jedoch stabil bedienen, auch wenn einzelne Eingaben gelegentlich leicht verzögert wirken.

Der LED-Lichtrahmen lässt sich bei Bedarf hinzuschalten

Lichtfunktion und Aufnahmeverhalten

Die integrierte LED-Leuchte erweist sich besonders bei schlechten Lichtverhältnissen als praktisch. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich in mehreren Stufen anpassen. Im Test sorgt das Licht für eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Gesichts und reduziert harte Schatten.

Gerade bei spontanen Aufnahmen unterwegs ersetzt die Leuchte eine separate Lichtquelle. Gleichzeitig ist die maximale Helligkeit auch deutlich sichtbar für die Umgebung. In ruhigen oder dunklen Umgebungen kann das störend wirken.

Drei Weißtöne und fünf Helligkeitsstufen stehen zur Verfügung

Der eigentliche Vorteil bleibt jedoch die Kombination aus Rückkamera und Live-Vorschau. Aufnahmen gelingen konsistenter, da Bildausschnitt und Fokus vorab kontrolliert werden können. Das reduziert Wiederholungen und beschleunigt den Aufnahmeprozess.

Konstruktion, Zubehör und Kritikpunkte

Technisch setzt Insta360 auf eine kabelgebundene Lösung. Der Snap wird direkt über den USB-C-Port des iPhones betrieben und besitzt keinen eigenen Akku. Das ermöglicht die flache Bauweise von rund 7,25 Millimetern. Gleichzeitig bleibt die Vorschau stabil, ohne die bei Funklösungen üblichen Verzögerungen.

Im Alltag zeigt sich jedoch ein klarer Nachteil: Der belegte USB-C-Anschluss verhindert die gleichzeitige Nutzung externer Mikrofone. Für Videoaufnahmen mit höherem Audioanspruch ist das eine spürbare Einschränkung.

Zwei Erhebungen an der Schutzabdeckung: Sehen aus wie Tasten, erfüllen aber keine Funktionen

Kritisch fällt uns zudem die integrierte Schutzabdeckung auf. Sie soll das Display schützen und gleichzeitig den iPhone-Bildschirm verdecken, um Fehlbedienungen zu vermeiden. In der Praxis wirkt diese Lösung weniger überzeugend. Die Abdeckung sitzt nicht immer fest, kann sich beim Handling verschieben und wirkt optisch wie ein Fremdkörper am iPhone. Beim Filmen stört sie zudem die Handhabung, da sie zusätzlichen Platz benötigt. Zwar erfüllt sie ihren Zweck in Bezug auf ungewollte Berührungen, im Alltag würden wir diese jedoch sofort entfernen, wenn dies vorgesehen wäre.

Unterm Strich bleibt der Insta360 Snap ein funktionales Werkzeug für iPhone-Nutzer, die regelmäßig Selfieaufnahmen mit der Hauptkamera erstellen (müssen). Die technische Umsetzung ist klar auf einfache Nutzung ausgelegt, bringt aber konstruktionsbedingt auch Einschränkungen im Detail mit sich.