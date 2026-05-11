Der Entwickler Robert Hammer macht uns auf seine iPhone-App aTrackr aufmerksam. Die Anwendung soll dabei unterstützen, den Überblick über regelmäßige Ausgaben für Streamingdienste und sonstige Abonnements zu behalten. aTrackr verfolgt damit einen ähnlichen Ansatz wie Apps wie Subtrack oder Subsee, lässt sich jedoch in vollem Umfang kostenlos nutzen.

Wie der Entwickler mitteilt, habe er mit dem Projekt ursprünglich nur die Möglichkeiten bei der KI-basierten App-Erstellung mithilfe von Claude Code ausloten wollen. Daraus sei dann eine vollwertige und mit allen für den Anwendungszweck relevanten Features ausgestattete App entstanden, die nun kostenlos über den App Store erhältlich ist.

Mehrere Währungen und Kalenderübersicht

Zu den Funktionen von aTrackr zählen eine Übersicht über monatliche und jährliche Gesamtausgaben, Statistiken zu einzelnen Kategorien sowie Diagramme zur Auswertung der laufenden Kosten. Zudem unterstützt die Anwendung mehrere Währungen gleichzeitig. Beträge in Euro, US-Dollar und weiteren Währungen können getrennt voneinander verfolgt und ausgewertet werden. Eine Kalenderübersicht soll an bevorstehende Ausgaben erinnern. Abonnements mit Enddatum lassen sich so konfigurieren, dass sie sich nach Ablauf automatisch deaktivieren.

Wer seine Daten sichern oder weiterverarbeiten möchte, kann die gespeicherten Informationen als JSON- oder XML-Datei exportieren. Die Weitergabe erfolgt über iOS-Standardfunktionen wie AirDrop, Mail oder die Dateien-App.

Lokale Datenspeicherung und iCloud-Sync

Um einen möglichst umfangreichen Schutz der persönlichen Daten zu gewährleisten, verzichtet aTrackr vollständig auf Registrierungen, Login-Abfragen und externe Benutzerprofile. Laut dem Entwickler werden standardmäßig sämtliche Daten ausschließlich lokal auf dem iPhone gespeichert. Eine Synchronisierung über iCloud ist zwar möglich, erfolgt jedoch ausschließlich über Apples iCloud-Infrastruktur und muss zudem aktiv eingeschaltet werden.