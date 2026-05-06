TomTom-Probleme: Gespeicherte Orte verschwinden aus der App

Bei TomTom scheint es derzeit Probleme mit gespeicherten Orten zu geben. Mehrere Nutzer berichten im TomTom Navigation Forum, dass ihre Favoriten beziehungsweise „Meine Orte“ plötzlich verschwunden sind. Betroffen sind demnach nicht nur einzelne Ziele, sondern teils auch die hinterlegte Heim- und Arbeitsadresse.

Die Meldungen beziehen sich auf die TomTom GO App, die TomTom GO Expert App sowie MyDrive beziehungsweise plan.tomtom.com. Einige Nutzer schreiben, dass die Orte sowohl in der App als auch im Browser fehlen. Routen scheinen dagegen in mehreren Fällen weiterhin vorhanden zu sein.



Neue Orte verschwinden offenbar ebenfalls

Besonders ärgerlich: Nach den bisherigen Rückmeldungen scheint es nicht in allen Fällen zu reichen, die Orte einfach neu anzulegen. Mehrere Forenmitglieder berichten, dass neu gespeicherte Ziele nach einiger Zeit wieder verschwinden. Genannt werden dabei ausdrücklich auch Heimadresse und Arbeitsstätte.

Unklar ist derzeit, ob es sich um einen reinen Synchronisationsfehler, ein Problem auf den TomTom-Servern oder tatsächlich um einen Datenverlust handelt. Einige Nutzer vermuten einen Zusammenhang mit Änderungen an plan.tomtom.com oder aktuellen Karten- beziehungsweise Systemupdates. Eine offizielle Erklärung von TomTom liegt uns bislang nicht vor.



Wer ein zweites TomTom-Gerät nutzt, sollte vorerst vorsichtig sein. Im Forum wird empfohlen, Geräte mit noch vorhandenen Daten zunächst ohne Internetverbindung zu starten, damit möglicherweise lokal gespeicherte Orte nicht durch eine fehlerhafte Synchronisierung überschrieben werden. Ob dieser Tipp in jedem Fall hilft, lässt sich derzeit allerdings nicht sicher sagen.

Für Nutzer, die TomTom regelmäßig beruflich oder auf Reisen einsetzen, ist der Ausfall besonders unangenehm. Gerade gespeicherte Orte sind bei Navigationsdiensten oft über Jahre gewachsene Sammlungen aus Kundenadressen, Hotels, Parkplätzen oder häufig genutzten Zwischenzielen. Entsprechend bleibt zu hoffen, dass TomTom die Daten serverseitig wiederherstellen kann.

Wir beobachten die Rückmeldungen weiter und ergänzen den Artikel, sobald TomTom sich offiziell äußert oder eine Lösung bereitstellt.