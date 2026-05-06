Einfach alles weg
TomTom-Probleme: Gespeicherte Orte verschwinden aus der App
Bei TomTom scheint es derzeit Probleme mit gespeicherten Orten zu geben. Mehrere Nutzer berichten im TomTom Navigation Forum, dass ihre Favoriten beziehungsweise „Meine Orte“ plötzlich verschwunden sind. Betroffen sind demnach nicht nur einzelne Ziele, sondern teils auch die hinterlegte Heim- und Arbeitsadresse.
Die Meldungen beziehen sich auf die TomTom GO App, die TomTom GO Expert App sowie MyDrive beziehungsweise plan.tomtom.com. Einige Nutzer schreiben, dass die Orte sowohl in der App als auch im Browser fehlen. Routen scheinen dagegen in mehreren Fällen weiterhin vorhanden zu sein.
Neue Orte verschwinden offenbar ebenfalls
Besonders ärgerlich: Nach den bisherigen Rückmeldungen scheint es nicht in allen Fällen zu reichen, die Orte einfach neu anzulegen. Mehrere Forenmitglieder berichten, dass neu gespeicherte Ziele nach einiger Zeit wieder verschwinden. Genannt werden dabei ausdrücklich auch Heimadresse und Arbeitsstätte.
Unklar ist derzeit, ob es sich um einen reinen Synchronisationsfehler, ein Problem auf den TomTom-Servern oder tatsächlich um einen Datenverlust handelt. Einige Nutzer vermuten einen Zusammenhang mit Änderungen an plan.tomtom.com oder aktuellen Karten- beziehungsweise Systemupdates. Eine offizielle Erklärung von TomTom liegt uns bislang nicht vor.
Wer ein zweites TomTom-Gerät nutzt, sollte vorerst vorsichtig sein. Im Forum wird empfohlen, Geräte mit noch vorhandenen Daten zunächst ohne Internetverbindung zu starten, damit möglicherweise lokal gespeicherte Orte nicht durch eine fehlerhafte Synchronisierung überschrieben werden. Ob dieser Tipp in jedem Fall hilft, lässt sich derzeit allerdings nicht sicher sagen.
Für Nutzer, die TomTom regelmäßig beruflich oder auf Reisen einsetzen, ist der Ausfall besonders unangenehm. Gerade gespeicherte Orte sind bei Navigationsdiensten oft über Jahre gewachsene Sammlungen aus Kundenadressen, Hotels, Parkplätzen oder häufig genutzten Zwischenzielen. Entsprechend bleibt zu hoffen, dass TomTom die Daten serverseitig wiederherstellen kann.
Wir beobachten die Rückmeldungen weiter und ergänzen den Artikel, sobald TomTom sich offiziell äußert oder eine Lösung bereitstellt.
+1
Bei mir sind auch alle gespeicherten Orte & Routen weg.
Orte gestern Abend teilweise neu angelegt – nach der Nacht wieder weg.
Auf dem iPhone gehe ich eigentlich immer über die „Öffne Ort“ App, um Orte mit TomTom anzusteuern. https://apps.apple.com/de/app/%C3%B6ffne-ort/id1524175676
Danke für den Tipp. In Google Maps habe ich viele Orte gespeichert, aber ich bevorzuge die Navigation mit TomTom
Die Frage ist doch wann die Insolvenz anmelden
Meinst Du, die haben ihre Orte verkauft?
Road to nowhere :)))
Tatsächlich slebst in Zeiten wo man bei apple und google mit seinen Daten bezahlt ein tolles Navi. Übersichtlich, sehr verlässlich, gutes Routing, gute Staumeldungen und Blitzerwarner. Die 12,99 investiere ich gerne jedes Jahr.
Ganz genau so sehe ich es auch. Das Abo geht auch in der Familie. Passt.
dir ist schon klar, dass die das navi eher nebenbei betreiben?
rate mal, wer die stau und bewegungsdaten für die navis mehr oder weniger aller großen autohersteller liefert.
tomtom.
und ich behaupte, das kann niemand so gut wie tomtom.
Meine Orte sind alle nach wie vor da. Allerdings habe ich auch kein Sync oder etwas ähnliches laufen
+1 … bei mir auch alles weg
toll dass ihr darüber schreibt!
habe sonst nirgends etwas gefunden. bei mir ist alles weg, auch nach neuinstallation. rätselhaft!
Bei mir auch alles weg, Heimat- und Arbeitsadresse gestern Abend wieder erfasst, die sind noch da.
Extrem ärgerlich…
Bei verschwinden aktuell ständig gespeicherte Kontakte auf dem iPhone ^^
Bei mir auch alles weg. Ich dachte, ich hätte irgendetwas falsch gemacht.
Danke, ich bin betroffen seit gestern und wollte heute ein Ticket bei denen eröffnen – sollten die Orte von 15+ Jahren Nutzung „weg“ sein, wäre das massivst ärgerlich
Hier genau das selbe Problem, alles verschwunden, auf allen Geräten. Über 200 Ziele in ganz Europa. Keine Rückmeldung von TomTom bisher auf mein Ticket, falls jemand eine Lösung für eine Wiederherstellung hat wäre ich unendlich dankbar…
Also der ChatBot von TomTom gibt mir wenigstens ein wenig Hoffnung. Zitat :
Der Verlust Ihrer gespeicherten Orte liegt an einem bekannten technischen Problem. Ihre Daten sind nicht dauerhaft verloren und erscheinen nach der Behebung wieder. Neu gespeicherte Orte der letzten 7 Tage müssen eventuell erneut hinzugefügt werden
Das stand bei mir heute Morgen noch nicht, damit könnte ich ja leben. Wäre wirklich ein Alptraum wen alles weg wäre. Es gibt Hoffnung, danke für die Info!!
Hängt bestimmt mit den DNS-Problemen zusammen.