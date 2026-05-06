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Einfach alles weg

TomTom-Probleme: Gespeicherte Orte verschwinden aus der App
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Bei TomTom scheint es derzeit Probleme mit gespeicherten Orten zu geben. Mehrere Nutzer berichten im TomTom Navigation Forum, dass ihre Favoriten beziehungsweise „Meine Orte“ plötzlich verschwunden sind. Betroffen sind demnach nicht nur einzelne Ziele, sondern teils auch die hinterlegte Heim- und Arbeitsadresse.

Die Meldungen beziehen sich auf die TomTom GO App, die TomTom GO Expert App sowie MyDrive beziehungsweise plan.tomtom.com. Einige Nutzer schreiben, dass die Orte sowohl in der App als auch im Browser fehlen. Routen scheinen dagegen in mehreren Fällen weiterhin vorhanden zu sein.
Tom And Tomtom App Desktop V3

Neue Orte verschwinden offenbar ebenfalls

Besonders ärgerlich: Nach den bisherigen Rückmeldungen scheint es nicht in allen Fällen zu reichen, die Orte einfach neu anzulegen. Mehrere Forenmitglieder berichten, dass neu gespeicherte Ziele nach einiger Zeit wieder verschwinden. Genannt werden dabei ausdrücklich auch Heimadresse und Arbeitsstätte.

Unklar ist derzeit, ob es sich um einen reinen Synchronisationsfehler, ein Problem auf den TomTom-Servern oder tatsächlich um einen Datenverlust handelt. Einige Nutzer vermuten einen Zusammenhang mit Änderungen an plan.tomtom.com oder aktuellen Karten- beziehungsweise Systemupdates. Eine offizielle Erklärung von TomTom liegt uns bislang nicht vor.

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Wer ein zweites TomTom-Gerät nutzt, sollte vorerst vorsichtig sein. Im Forum wird empfohlen, Geräte mit noch vorhandenen Daten zunächst ohne Internetverbindung zu starten, damit möglicherweise lokal gespeicherte Orte nicht durch eine fehlerhafte Synchronisierung überschrieben werden. Ob dieser Tipp in jedem Fall hilft, lässt sich derzeit allerdings nicht sicher sagen.

Für Nutzer, die TomTom regelmäßig beruflich oder auf Reisen einsetzen, ist der Ausfall besonders unangenehm. Gerade gespeicherte Orte sind bei Navigationsdiensten oft über Jahre gewachsene Sammlungen aus Kundenadressen, Hotels, Parkplätzen oder häufig genutzten Zwischenzielen. Entsprechend bleibt zu hoffen, dass TomTom die Daten serverseitig wiederherstellen kann.

Wir beobachten die Rückmeldungen weiter und ergänzen den Artikel, sobald TomTom sich offiziell äußert oder eine Lösung bereitstellt.

Danke an Michael für den Hinweis.
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06. Mai 2026 um 16:41 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • +1
    Bei mir sind auch alle gespeicherten Orte & Routen weg.

    Orte gestern Abend teilweise neu angelegt – nach der Nacht wieder weg.

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  • Meine Orte sind alle nach wie vor da. Allerdings habe ich auch kein Sync oder etwas ähnliches laufen

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  • toll dass ihr darüber schreibt!
    habe sonst nirgends etwas gefunden. bei mir ist alles weg, auch nach neuinstallation. rätselhaft!

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  • Bei mir auch alles weg, Heimat- und Arbeitsadresse gestern Abend wieder erfasst, die sind noch da.
    Extrem ärgerlich…

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  • Bei verschwinden aktuell ständig gespeicherte Kontakte auf dem iPhone ^^

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  • Bei mir auch alles weg. Ich dachte, ich hätte irgendetwas falsch gemacht.

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  • Danke, ich bin betroffen seit gestern und wollte heute ein Ticket bei denen eröffnen – sollten die Orte von 15+ Jahren Nutzung „weg“ sein, wäre das massivst ärgerlich

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    • Hier genau das selbe Problem, alles verschwunden, auf allen Geräten. Über 200 Ziele in ganz Europa. Keine Rückmeldung von TomTom bisher auf mein Ticket, falls jemand eine Lösung für eine Wiederherstellung hat wäre ich unendlich dankbar…

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      • Also der ChatBot von TomTom gibt mir wenigstens ein wenig Hoffnung. Zitat :
        Der Verlust Ihrer gespeicherten Orte liegt an einem bekannten technischen Problem. Ihre Daten sind nicht dauerhaft verloren und erscheinen nach der Behebung wieder. Neu gespeicherte Orte der letzten 7 Tage müssen eventuell erneut hinzugefügt werden

      • Das stand bei mir heute Morgen noch nicht, damit könnte ich ja leben. Wäre wirklich ein Alptraum wen alles weg wäre. Es gibt Hoffnung, danke für die Info!!

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