Verwechslungsgefahr in Orange
Honor 600: Haben wir das nicht schon mal gesehen?
Honor hat mit dem Honor 600 und dem Honor 600 Pro zwei neue Android-Smartphones für Deutschland vorgestellt. Und sagen wir es vorsichtig: Bei der orangefarbenen Variante muss man schon zweimal hinschauen. Flache Kanten, großer Kamerabereich, warme Farbgebung – da hat jemand Apples Hausaufgaben gemacht.
Ganz zufällig dürfte die Nähe zum iPhone 17 Pro jedenfalls nicht wirken. Honor nennt die Farbe schlicht Orange. Vielleicht nur eine kosmische Fügung? Nein. Auch die Kamera-Insel auf der Rückseite kommt einem bekannt vor, wenngleich Honor natürlich eigene Akzente setzt. Am Ende bleibt ein Android-Smartphone, das optisch erstaunlich gut neben Apples aktuelle Pro-Modelle passen würde.
Beim normalen Honor 600 sieht man den Unterschied schneller.
Android mit Blick auf iPhone und Mac
Für uns ist die Honor-600-Serie aber nicht nur wegen der optischen Anleihen interessant. Honor bewirbt die Geräte auch ausdrücklich als Begleiter für das Apple-Ökosystem. Über das aktualisierte OneHop sollen sich Dateien mit iPhone und Mac austauschen lassen. Zudem nennt Honor die Synchronisierung von Benachrichtigungen zwischen Honor-Smartphone und iPhone, die Hotspot-Freigabe sowie die Anzeige von Apple-Watch-Nachrichten.
Das klingt ein wenig nach dem Versuch, Apples Ökosystem von außen anzudocken. Ganz so tief wie AirDrop, iCloud, Handoff und Co. dürfte die Integration zwar kaum reichen, spannend ist der Ansatz aber trotzdem. Gerade wer mit Mac arbeitet, aber bei Android bleiben möchte, bekommt hier zumindest ein paar Brücken angeboten.
Bei den technischen Daten fährt Honor groß auf. Das Honor 600 Pro kommt mit Snapdragon 8 Elite, 200-MP-Hauptkamera, 50-MP-Periskop-Telekamera und einem 6,57 Zoll großen Display, das laut Hersteller auf bis zu 8.000 Nits Spitzenhelligkeit kommt.
Nur die eine Kamera passt nicht ganz ins Bild.
Auch beim Akku setzt Honor ein Ausrufezeichen. In Europa nennt der Hersteller 6.400 mAh, geladen wird kabelgebunden mit bis zu 80 Watt. Das Pro-Modell unterstützt zusätzlich kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt. Das normale Honor 600 muss mit Snapdragon 7 Gen 4 und ohne Periskop-Telekamera auskommen, bietet aber ebenfalls eine 200-MP-Hauptkamera.
Das Honor 600 startet in Deutschland bei 649,90 Euro, das Honor 600 Pro liegt bei 999,90 Euro. Erhältlich sind die Geräte ab sofort über Honor. Wer also ein Smartphone sucht, das sehr nach iPhone aussieht, aber keines sein will und dabei auch noch günstiger ist, dürfte hier fündig werden.
Wahnsinn! Das sowas nicht verboten wird!
Ich bin selbst Apple User. Aber „Wahnsinn“ welche überteuerten Geräte wir kaufen.
+1 und mit weniger Features :-)
Ja!
Naja, Matt, das ist die Frage: Listenpreis 999 Honor versus 1299 iPhone 17 Pro sind 25% weniger. OK. Aber die Frage, die der Artikel nicht beantwortet: Ist beim Honor auch kostenloser Sattellitennotruf dabei? Eine quadratische Front-Kamera mit CenterStage? Unfallerkennung mit automatischen Notruf? Und dann muss man natürlich eh auf die Real-Life-Tests warten: Wie gut sind die Kameras wirklich? Wie lange hält der Akku im realen Betrieb? Wie leistungsfähig ist der Snapdragon im Vergleich zum A19Pro? P3-Farbraum? Und weitere Unterschiede, zum Beispiel die geringeren Blendenöffnungen der Kameras, nur 12MP Ultra-Weitwinkel statt 48 usw.
Kommt sicher jeweils auf die Prioritäten an. Aber so gigantisch scheint mir der Unterschied jetzt nicht zu sein und der Preisunterschied von 25% weniger verständlich.
Warum sollte man das verbieten? Auf welcher Grundlage? Weil es ein Smartphone ist, das Ähnlichkeit mit einem anderen Smartphone hat? Na dann viel Spaß .. morgen übertragen wir diese Logik auf die Autowelt und übermorgen auf ….
Kann man doch froh sein, wenn jemand einem einen Schlüssel zum Gefängnis anbietet.
Du musst ja nicht raus, wenn du nicht willst.
Beeindruckende Specs, man darf auf die Praxis gespannt sein.
Artikel bis zum Ende gelesen?
Mein Posting gelesen und verstanden? Jedes Smartphone mit noch so guten Festures muss sich im Alltag bewähren; die ersten Tests werden zeigen, wie es in der Praxis performt.
Entschuldigung, ich hatte tatsächlich in Deinem Post etwas von Preisen gelesen. Tut mir Leid!
Apple bringt sowas auch raus. In 5 Jahren, zum 4 fachen Preis und US only
Haha :-)) +1
Glückwunsch:
Das bis dato hässlichste iPhone Design (17 Pro) aller Zeiten zu kopieren:D
Google Pixel hat gezeigt das es auch anders und schöner geht.
Ich glaube die in Asien haben auch genug gute Designer, die muss man nur mal machen lassen.
Apple User wünschen sich ein schönes Blau oder Grün…und die kopieren das Orange…na dann.
Glückwunsch!
Tolle Leistungsdaten!
Aber das Design muss doch nicht wirklich so sein.
Da dürfte und müsste man kreativer sein. Zur Abgrenzung natürlich.
Erinnert an die Xiaomi taycan Kopie su7
Wenn AirPlay ab Werk funktionieren würde wär das stark
Geht bei iPhones problemlos!
Smartphone aus China? Nein, danke!
Der war gut :D
Ein NSA-Trump-Phone ist natürlich besser – einfach weil es deine Klischees besser bedient
Was glaubst du denn wo dein iPhone produziert wird?
Ich korrigiere mal für unsere Sonderschüler hier, die nicht um die nächste Ecke denken können: Smartphone von einem chinesischen Hersteller, der krampfhaft versucht auf der Apple Welle mitzuschwimmen… nein Danke!
Oh heute deinen Namen falsch getanzt oder zu wenig Liebe bekommen? Du armer.
Scam
Android? Nein Danke
Und weshalb hat Honor nun Apples Hausaufgaben gemacht? Verstehe ich nicht…
Das versteht nur der Autor
Man soll ja zwischendurch ruhig auch mal über den Teller anschauen, und ich habe ein Android von Google ausprobiert gehabt und noch eines von Samsung Problem war bei beiden mit aktivierten TalkBack das Klicks von meinem Daumen nicht akzeptiert wurden von anderen Fingern schon aber das Doppel tippen mit meinem Daumen wurde einfach nicht erkannt. Hat mich so genervt, dass ich wieder zum iPhone zurück bin :-)
Schutzfolie verwendet?
Man kann nämlich bei vielen Androiden die Empfindlichkeit einstellen. Gibt’s bei Apple nicht, daher wird das oft übersehen.
Nein, ohne Schutzfolie verwendet und mit der Empfindlichkeit hatte ich beim Google Pixel leider nix gefunden. Hatte auch gesucht, aber hat letztendlich nicht funktioniert.
Moment.
Das orange Honor ist aber nicht das 600 pro, oder? Das gibt es nur in „golden“ und „black“….?
Mal so nebenbei. Ich habe ein 15pro Max. Habe ich mir damals gegönnt, weil ich 120Hz und ein größeres Display (wegen der schlechten Augen) haben wollte. Aber mal ganz ehrlich. Ja, nice to have ,aber 3/4 der -vor allem Kamerafeatures-benutze ich nicht und brauche sie auch nicht, für die Fotos die ich mache. Meine Frau hat sich jetzt ein 17e geholt und ist damit super zufrieden und ganz ehrlich: reicht für den everyday Apple user vollkommen aus. Mein nächstes iPhone wird definitiv nicht das Flagschiff sein.
Ich will nur damit sagen, dass oft weniger mehr ist. Der ganze Hype um Ausstattung und Features finde ich persönlich völlig überzogen. Egal ob es ein Apple oder anderes Fabrikat ist.