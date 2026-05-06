Shanghai Ultra: Aufgeräumtes Mahjong-Spiel derzeit kostenlos

Vor einiger Zeit hatten wir euch mit Solitär, Tetris und Minesweeper drei iPhone-Apps empfohlen, die klassische Spiele ohne unnötigen Ballast auf Apples Smartphone bringen. In diese Reihe passt nun auch Shanghai Ultra. Die neue App widmet sich Mahjong-Solitaire und ist zum Start noch kostenlos erhältlich.

Das Spielprinzip ist bekannt: Ihr müsst freie Kacheln mit gleichem Motiv paarweise entfernen und so nach und nach das Spielfeld abräumen. Shanghai Ultra verzichtet dabei auf Werbung, Abos und In-App-Käufe. Stattdessen setzt der Entwickler auf einen einmaligen Kaufpreis. Allerdings erst ab dem 17. Mai, dann soll Shanghai Ultra laut Entwickler 1,99 US-Dollar beziehungsweise den entsprechenden Euro-Betrag kosten.

Für iPhone, iPad und Mac

Shanghai Ultra ist als Universal-App für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Die Darstellung passt sich dabei an die jeweilige Bildschirmgröße an. Auf dem iPhone stehen eher kurze Partien im Vordergrund, während auf iPad und Mac auch größere Layouts angenehmer spielbar sind. Insgesamt bietet die App sieben Spielfeld-Layouts, darunter kleinere Varianten für schnelle Runden und das klassische Turtle-Layout.



Optisch setzt Shanghai Ultra auf eine aufgeräumte Gestaltung, verschiedene Hintergründe und mehrere Kachel-Sets. Neben traditionell gestalteten Mahjong-Steinen gibt es auch Emoji-Varianten. Ergänzend lassen sich unter anderem helle und dunkle Darstellung, Töne, Haptik und Erinnerungen für tägliche Herausforderungen anpassen.

Für zusätzlichen Wiederspielwert sorgen tägliche Aufgaben, Bestenlisten und Erfolge über Game Center. Der Entwickler betont außerdem, dass die Partien lösbar sein sollen. Damit dürfte Shanghai Ultra vor allem Nutzer ansprechen, die ein ruhiges Gelegenheitsspiel suchen, aber keine Lust auf blinkende Werbebanner, Energie-Systeme oder Abo-Modelle haben.

Wer klassische Denkspiele auf dem iPhone mag, kann den kostenlosen Startzeitraum also für einen Blick nutzen. Nach aktuellem Stand bleibt Shanghai Ultra auch danach vergleichsweise fair bepreist und verzichtet weiterhin auf Werbung sowie zusätzliche Käufe.

