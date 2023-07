TomTom Go LKW-Navi lässt sich einen Monat testen

Über die von TomTom neu angebotene LKW-Navigation haben wir bereits berichtet. Die App TomTom Go wurde um die Möglichkeit erweitert, eine speziell auf LKWs oder andere übergroße Fahrzeuge ausgerichtete Routenführung zu aktivieren. Die neue Funktion schlägt sich allerdings in einem satten Preisaufschlag nieder. Statt der für die Nutzung von TomTom Go mit einem PKW monatlich berechneten 3,99 Euro werden für die LKW-Routenführung 19,99 Euro im Monat berechnet.

Immerhin bietet TomTom jetzt die Möglichkeit an, die Funktion einen Monat lang kostenlos zu testen. Vielleicht kommt das ja auch dem einen oder anderen Wohnmobilisten auf seiner Urlaubsfahrt gelegen, denn im Rahmen der LKW-Navigation mit TomTom Go kann man die Abmessungen seines Fahrzeugs hinterlegen, damit diese – so der App-Anbieter – für eine individuelle Routenführung berücksichtigt werden. Niedrige Unterführungen oder enge Brücken beispielsweise sollten in solch einem Fall dann umfahren werden.

Probeabo kündigen nicht vergessen

Der von TomTom beworbene Testmonat lässt sich durch die Eingabe des Promocodes TRUCK1MFREE direkt in der App im Bereich „Abo auswählen“ aktivieren. Beachtet allerdings, dass sich der Aktionscode nur noch bis Ende Juli einlösen lässt, und im Anschluss dann einen Monat lang gültig ist. Ihr müsst hier zudem aufpassen: Wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt, verlängert sich das Update zum Preis von 89,99 Euro für ein volles Jahr.

CarPlay und Offline-Karten

Eine weitere positive Funktion im Zusammenhang mit der LKW-Navigation ist die Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit frei festzulegen und darauf basierend dann angepasste Fahrzeitberechnungen zu erhalten. LKW-Fahrer sollen mit der neuen App-Variante auch einfacher passende Rastplätze finden oder bei Gefahrguttransporten hierfür gesperrte Strecken umgehen können.

Die neue LKW-Option von TomTom Go lässt sich wie bisher schon die PKW-Navigation auch in Verbindung mit Apple CarPlay verwenden. Die Routenführung mithilfe der App erfolgt klar und übersichtlich im klassischen Navi-Stil und ihr habt die Möglichkeit, gezielt nach Regionen und Ländern unterteilte Karten für die Offline-Verfügbarkeit auf euer iPhone zu laden.

Übrigens scheint das Gutscheinangebot „TomTom ein Jahr Gratis“ für die Standardversion der App weiterhin zu funktionieren. Ein Leser hat uns geschrieben, dass er den Code BILD-TT-2023 letzte Woche noch anwenden konnte.