Tomorrow: Nachhaltigkeit des „grünen“ App-Kontos völlig unklar

Doch auch an diesem Kompromiss stört sich die Verbraucherzentrale noch und erinnert daran, dass die Tomorrow GmbH keine Bank im Wortsinn ist, sondern nur die Banking-App stellt. Die eigentlichen Bank-Transaktionen werden im Hintergrund durch die Solaris-Bank abgewickelt, die in Sachen Nachhaltigkeit der Mittelverwendung keine wirklich verwertbaren Aussagen bereitstellt.

Insert

You are going to send email to