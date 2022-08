Tomorrow-Bank streicht kostenlose Konten für Bestandskunden

Dieser Schritt dürfte ebenso wie die bereits bestehende Kostenpflicht für Neukunden schon längere Zeit geplant sein. Die Bank führt an, dass intern pro geführtem Konto monatliche Kosten zwischen 5 und 7 Euro anfallen. Diese Ausgaben werden kaum überraschend gekommen sein und wurden in der Vergangenheit wohl als Werbekosten verbucht haben.

Die Tomorrow-Bank stellt jetzt vollständig auf kostenpflichtige Konten um. Während für neu eröffnete Konten bereits seit vergangenem Jahr Gebühren fällig werden, können Bestandskunden das per App verwaltete Konto bislang noch kostenlos nutzen. Damit ist demnächst allerdings auch Schluss. Tomorrow kündigt an, vom 15. Oktober an generell Geld für seine Konten zu verlangen.

Insert

You are going to send email to