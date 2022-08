Garmin liefert neue Funktionen für Smartwatches und Radcomputer aus

Weiterführende Informationen zu den Updates seiner Smartwatch-Varianten und Radcomputer hat Garmin hier zusammengestellt . Zusätzliche Details zu den jetzt verfügbaren August-Updates inklusive Beispielgrafiken bietet der Hersteller diesem PDF zum Download an. Das steht allerdings nur in englischer Sprache zur Verfügung, daher findet ihr im Folgenden auch nochmal die deutschsprachige Übersicht.

Garmin stellt die mit den neuen Funktionen ausgestatteten Software-Versionen ab sofort zum Download bereit. Das Update kann wie gewohnt entweder drahtlos per WLAN oder durch Anschluss an einen Computer erfolgen.

Insert

You are going to send email to