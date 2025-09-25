iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 212 Artikel

25 Watt, Kabel, extra Port: Baseus neue PicoGo-Powerbank kann alles
Nach UGREEN steigt nun auch Baseus in die nächste Generation des drahtlosen Ladens ein. Das Unternehmen hat mit seiner neuen PicoGo Powerbank einen Allrounder vorgestellt, der eigentlich keine Wünsche mehr offen lässt.

Baseus Powerbank

Mit Kabel, Port und MagSafe-Rücken

Der Unterwegs-Akku unterstützt den neuen Qi2.2-Standard und besitzt neben einem zusätzlichen USB-C-Port erstmals auch ein fest integriertes USB-C-Kabel.

Qi2.2 soll kabelloses Laden effizienter und schneller machen, gleichzeitig aber für eine bessere Wärmeentwicklung und mehr Sicherheit sorgen. Die PicoGo ist für alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 12 optimiert und kann diese mit bis zu 25 Watt drahtlos laden. Konkret laden das iPhone 16 und das iPhone 17 unter iOS 26 mit 25 Watt, alle anderen Kombinationen, wie bisher auch, mit maximal 15 Watt.

Baseus Akku Qi2 Bento

Der neue Drahtlos-Standard erweitert die Leistungsgrenze gegenüber dem bisherigen Qi2 und ermöglicht unter anderem eine präzisere magnetische Ausrichtung zwischen Ladegerät und iPhone. Baseus nutzt dafür das sogenannte Magnetic Power Profile. Dieses erlaubt eine automatische Positionierung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 Millimetern. Dadurch wird weniger Energie in Form von Wärme verloren, was die Ladeeffizienz verbessert. Zudem setzt Baseus auf ein optimiertes Wärmemanagement und eine verbesserte Temperaturkontrolle.

3-in-1-Laden mit bis zu 45 Watt

Die PicoGo-Powerbank kann nicht nur drahtlos laden, sondern auch kabelgebunden bis zu 45 Watt über USB-C liefern. Das integrierte Kabel ist fest mit dem Gehäuse verbunden und erlaubt das schnelle Aufladen von Smartphones, Tablets und sogar kleineren Laptops. Zusätzlich gibt es einen separaten USB-C-Anschluss. Zusammen mit der MagSafe-Auflage Pad können so bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgt werden.

Drei Ladegeraete Baseus

Die Kapazität der Powerbank liegt bei 10.000 mAh. Das reicht in der Praxis für etwa zwei volle Ladungen eines aktuellen iPhones. Die neue Baseus PicoGo wird aktuell zu einem Einführungspreis von 62 Euro angeboten, der reguläre Listenpreis liegt bei 76,99 Euro. Die Konkurrenz von Ugreen kostet 69 Euro.

25. Sep. 2025 um 15:35 Uhr von Nicolas


  • Braucht man denn wirklich noch eine Powerbank? Ich fand die immer total unhandlich im Alltag und schon lange nicht mehr vonnöten… zuletzt hab ich welche mit meinem iPhone XS verwendet…

  • Funktioniert die Powerbank auch mit Schutzhüllen wie z.B. Apple Silikoncase oder muss ich dafür jedes Mal die Schutzhülle abnehmen? Der Film zeigt keine Schutzhüllen…

  • Ist für meine Bedürfnisse leider zu schwer. Welche ist aus eurer Sicht? Die beste leichteste Power Bank ich schaue dabei eher Dichtung 100-130 g.

