Beoplay EQ: Noble In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung

Als Verbindungsstandard unterstützen die Beoplay EQ Bluetooth 5.2 in Kombination mit den Audio-Codecs SBC, AAC und aptX Adaptive. Im Lieferumfang sind vier Paar Ohrpassstücke aus Silikon in den Größen XS, S, M und L sowie ein Set Comply Foams in Größe M enthalten.

Der Audiospezialist setzt bei der Produktion seiner neuen Ohrhörer auf hochwertige Materialien wie eloxiertes Aluminium. Auch die mitgelieferte Ladeschale ist zu großen Teilen aus Aluminium gefertigt, verfügt jedoch über einen gummibeschichteten Boden, der als Alternative zum USB-C-Kabel auch das drahtlose Laden nach dem Qi-Standard erlaubt. Die Akku-Laufzeit gibt der Hersteller in Kombination mit der Ladeschale mit bis zu 20 Stunden an. Die Ohrhörer selbst sollen mit aktiver Geräuschunterdrückung bis zu 6,5 Stunden und ohne noch eine Stunde länger laufen.

