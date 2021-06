Tipp: Die Apple Watch als Fernbedienung für die iPhone-Kamera

Standardmäßig ist der Auslöser mit einem Timer von drei Sekunden kombiniert. In den über die Apple Watch verfügbaren Einstellungen kann man dies deaktivieren. Zudem stehen hier weitere Optionen wie der Wechsel zwischen Rück- und Frontkamera sowie die Einstellungen für Blitz, Live-Photos und HDR zur Verfügung. Ihr könnt sogar die Zoomfunktion von der Apple Watch aus steuern, dreht dazu einfach an der digitalen Krone.

Die Videos des Apple Support sind oft auch eine willkommene Erinnerung an bestehende, aber viel zu selten genutzte iOS-Funktionen. Aus unserer Erfahrung heraus zählt dazu auch die Option, die Apple Watch als Kamerafernbedienung zu verwenden. Dabei ist dies insbesondere bei Selfies – ob alleine oder in der Gruppe – ausgesprochen hilfreich.

Insert

You are going to send email to