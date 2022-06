Tim Cook zur AR-Brille: „wartet ab und seht was wir anbieten“

Wann wird Apple sein Mixed-Reality-Headset auf den Markt bringen? Der für seine zutreffenden Apple-Prognosen bekannte Staranalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass wir die Augmented-Reality-Brille aus Cupertino bereits Anfang des kommenden Jahres zu Gesicht bekommen könnten.



Möglich soll gar eine Markteinführung im Januar 2023 sein. Damit geht der für seine guten Beziehungen in die Zuliefererkette bekannte Analyst wieder etwas offensiver mit dem Thema um, für das kurz vor der WWDC-Entwicklerkonferenz so ziemlich alle Prognosen heruntergefahrenen wurden.

Dazu passt auch ein Auftritt des Apple-CEOs Tim Cook, der eine Frage zu möglichen Augmented-Reality-Ambitionen kürzlich überraschend offensiv beantwortete. Im Gespräch mit China Daily USA unterstrich Cook, dass der App Store bereits 16.000 AR-Applikationen anbieten würde und betonte einmal mehr wie zuversichtlich man in die Zukunft blicken würde.

Dann forderte Cooks seine Gesprächspartnerin auf einfach abzuwarten, um dann zu sehen was genau man in diesem Bereich anbieten werde: „stay tuned and you’ll see what we have to offer“.

Vorstandspräsentation im Mai

Bereits im Mai hatte Apples Augmented-Reality-Brille für frischen Wind in der Gerüchteküche gesorgt. Damals berichtete das Online-Magazin The Information über die Vorstandspräsentation eines Prototypen der Brille, an dem der gesamte Verwaltungsrat Apples teilgenommen haben soll, inklusive des ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore und des langjährigen Disney-Chefs Bob Iger:

Und schon im Mai hieß es, mit der Präsentation des ersten AR/VR-Headsets von Apple sei schon in wenigen Monaten zu rechnen. Darauf deuten auch die immer häufiger auftauchenden Fundstücke zum neuen Betriebssystem „rOS“ (realityOS), an dem Apple derzeit mit Hochdruck arbeiten soll.