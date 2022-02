realityOS: Apple streut Hinweise auf sein Headset-Betriebssystem

Apple gibt den Gerüchten um die bevorstehende Veröffentlichung einer AR- oder VR-Brille mit eigenem Betriebssystem neue Nahrung. Offenbar versehentlich wurde eine Open-Source-Version von Apples dynamischem Linksystem DYLD freigegeben, die Referenzen auf „realityOS“ enthält. Der Fehler scheint kurz nach Freigabe der öffentlichen Version bemerkt werden zu sein und Apple hat mittlerweile eine neue Version 9.4.0 veröffentlicht, in der die betreffenden Hinweise getilgt wurden.

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”

Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022