Air Twister: Nur ein neues Spiel für Apple Arcade

Air Twister ergänzt, die auf Apple Arcade bereits verfügbaren Titel anderer japanischer Studios wie etwa Castlevania: Grimoire of Souls von Konami, Fantasian von der Mistwalker Corp oder World of Demons von PlatinumGames.

Als einziges komplett neues Spiel ist in dieser Woche lediglich der japanische Fantasy-Shooter Air Twister aufgeführt. Die knallige Kombination aus Shooter und Endless-Runner jagt euch durch bunte Science-Fiction-Welten, in denen gegen außerirdische Invasoren gekämpft werden muss, um den eigenen Planeten zu schützen.

Insert

You are going to send email to