Subnautica: Below Zero erscheint am 10. März für iPhone und iPad

Der erste Teil des Unterwasser-Survivalspiels Subnautica erhielt bereits im vergagenem Sommer eine Mobilumsetzung für iOS und Android. Nun hat Entwickler Unknown Worlds bekannt gegeben, dass am 10. März auch das Spin-Off Subnautica: Below Zero für Mobilgeräte folgen wird.

Wie der Vorgänger soll auch die Mobilversion von Below Zero alle Inhalte des Original-Spiels enthalten und als Universal App für iPhone und iPad im App Store erscheinen. Vorbesteller erhalten den Titel zusätzlich mit 10% Rabatt für 8,99 Euro anstelle der regulären 9,99 Euro.

Subnautica: Below Zero spielt zwei Jahre nach dem ersten Teil und ihr kehrt diesmal in der Rolle der neuen Protagonistin Robin Ayou auf den zu großen Teilen von Wasser bedeckten Planeten 4546B zurück. Robin ist aber nicht etwa zum Vergnügen auf den unwirtlichen Planeten gereist, sondern sucht nach ihrer Schwester Sam, die tödlich verunglückt sein soll.

Unter Wasser und an Land

Erneut bewegt ihr euch nicht ausschließlich durch die beeindruckende Unterwasserwelt, sondern begebt euch gelegentlich auch für Erkundungstouren an Land. Dort warten diesmal jedoch Eisregen und Schneestürme auf euch, sodass ihr mit festem Boden unter den Füßen zwar keine Sorgen um eure Sauerstoffvorräte machen braucht, aber stets die Augen nach Wärmequellen geöffnet halten solltet.

Wie gewohnt gibt es sowohl unter Wasser wie auch zu Lande vieles zu entdecken. Darunter natürlich haufenweise Alienkreaturen, die von freundlichen Begleitern bis zu gigantischen Monstern reichen. Und natürlich gilt es herauszufinden, wonach Sam auf dem Planeten geforscht hat und was mit ihr geschehen ist.