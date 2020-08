TikTok will Klage gegen Donald Trump einreichen

Der Streit um TikTok verspricht noch interessant zu werden. Die Betreiber der Video-App wollen offenbar den US-Präsident Donald Trump verklagen. Trumps Maßnahmen seien verfassungswidrig, da der Präsident dem Unternehmen keinerlei Möglichkeit gegeben habe, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Dem Rundfunknetzwerk NPR liegen Aussagen einer in die Angelegenheit involvierten Person vor. Demnach betrachte TikTok die Vorwürfe Trumps als rein spekulativ und ausschließlich auf Vermutungen basierend.

Trump erweckt den Anschein, mit TikTok nicht nur eine weitere Front in seinem Wirtschaftskrieg gegen China zu öffnen, sondern sich damit auch schon im Wahlkampf um eine kommende Präsidentschaft empfehlen zu wollen. In der vergangenen Woche hat der Politiker ein Dekret erlassen, in dessen Folge nicht nur der Betrieb der App, sondern auch Geschäftsbeziehungen zu dem chinesischen Betreiber des Dienstes ByteDance vom 15. September an unter Strafe stehen sollen.

Die Affäre wird von stetig neuen Gerüchten um einen angeblichen Aufkauf der Plattform begleitet. In der Tat könnte es so kommen, dass die Übernahme von TikTok durch ein US-Unternehmen nicht nur dessen Fortbestand sichert, sondern letztendlich auch auch die internationale Geschäftsfähigkeit des chinesischen Betreibers ByteDance erhält. Trump argumentiert damit, dass sich Sicherheitsbedenken ob der chinesischen Herkunft der App nur auf diese Weise ausräumen ließen, spricht in diesem Zusammenhang aber auch offen von substanziellen Geldbeträgen, die den USA quasi als Provision für diese Vermittlung zustünden.

A very substantial portion of that price is going to have to come into the Treasury of the United States, because we’re making it possible for this deal to happen.

