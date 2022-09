TikTok Now kommt als neue App: Kurzvideo-Dienst mit Tagesaufgabe

Beide Branchengrößen hatten die Doppelkamera-Aufnahmen, die das BeReal-Netzwerk populär gemacht hat, in den vergangenen Wochen in die eigenen Apps implementiert. Instagram unter dem Arbeitstitel IG Candid , Snapchat als sogenannten Dual Camera Mode .

Der Kurzvideo-Dienst TikTok hat die zunehmende Popularität des sozialen Netzwerkes BeReal zum Anlass genommen, die Hauptfunktion der Konkurrenz in die eigene Anwendung zu integrieren und tritt damit nicht nur in die Fußstapfen des Foto-Netzwerkes Instagram, sondern folgt auch dem Beispiel des Multimedia-Messengers Snapchat.

