TV-Streaming-Dienst waipu.tv halbiert die Preise

Aus Anlass seines sechsjährigen Bestehens fährt der TV-Streaming-Dienst waipu.tv noch bis Ende September eine Sonderaktion: Nutzer die sich bis zum 30. September für die Buchung eines der drei angebotenen Pakete entscheiden, erhalten auf dieses sechs Monate lang 50 Prozent Rabatt.



Nach dem ersten halben Jahr sollen die monatlichen Kosten für die unterschiedlichen Zugänge dann wieder zum regulären Preis abgerechnet werden. Allerdings ist in den beiden Tarifen ohne zusätzliche Hardware jederzeit die monatliche Kündigung möglich.

waipu.tv Perfect Plus in 3 Varianten

Im Rahmen der Geburtstagsaktion bietet waipu.tv ausschließlich das Premium-Paket waipu.tv Perfect Plus günstiger an.

Der Premium-Tarif steht dabei in drei Varianten zur Verfügung. Neben der regulären Version für 6,50 Euro im Monat, steht der selbe Tarif mit zusätzlichem 4K-Streaming-Stick bereits. Zudem lässt sich das waipu.tv Perfect Plus-Paket auch mit zusätzlichem Netflix Standardzugang buchen. Bei diesem ist der Netflix-Zugriff mit zwei gleichzeitigen Streams bereits integriert.

Comfort-Tarif ohne HD-Signal

Solltet ihr auch im Anschluss an die Sonderaktion bei waipu.tv bleiben wollen, jedoch kein Interesse an Netflix, an einem Streaming-Stick oder an den zusätzlichen Sendern von waipu.tv Perfect Plus haben, dann lässt sich der Zugang auch auf den regulär nur 5,99 Euro teuren Comfort-Tarif umstellen. Dieser bietet 137 statt 193 Sender an, beinhaltet allerdings keine HD-Qualität.

App für iPhone, iPad und Apple TV

waipu.tv bietet sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Fernsehsender an, stellt Nutzern einen Cloud-Speicher für Aufnahmen zur Verfügung, besitzt eine Restart-Funktion und gestattet zudem den Zugriff auf einen Katalog von über 30.000 Video-on-Demand-Inhalten. Die App des Anbieters ist für den Einsatz auf iPad, iPhone und Apple TV optimiert.