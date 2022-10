Teenie-Smartphone iPhone: 87% nutzen Apples Handy bereits

Was die Apple Watch angeht stagniert der Kaufwunsch eher. Gerade mal 15 Prozent geben an, den Kauf der Smart Watch überhaupt in Erwägung ziehen zu wollen. Die gesamte Studie und einen Überblick der wichtigsten Ergebnisse stehen auf dieser Webseite bereit . Unter anderem geht diese auch auf die beliebteste Kleidungsmarke ein (Nike), die beliebtesten Schuhe (Nike) und die bevorzugte Social Media Plattform (TikTok).

Wirft man einen Blick auf die historischen Auswertungen der Studie, hat vor allem der Anteil der Smart-Watch-Besitzer kontinuierlich zugenommen. In Sachen iPhone hat sich in den vergangenen Jahren allerdings nicht viel bewegt. Bereits 2014 kam das Apple-Smartphone auf eine Verbreitung von über 65 Prozent unter den amerikanischen Teenagern.

