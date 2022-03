Tiefstpreis: Kompaktes 30 Watt USB-C-Ladegerät für Mac und iPhone

Von Apple zertifizierte USB-C-auf-Lighting-Kabel gibt es inzwischen für deutlich unter acht Euro von zahlreichen Anbietern zu kaufen. Auch die Auswahl an Textilkabeln ist mittlerweile relativ stattlich. Ein so gutes Kabel wie diese Strippe , haben wir nach dem Amazon-Ausschluss des Anbieters Aukey allerdings nicht mehr in den Händen gehalten.

Insert

You are going to send email to