Things 3: Update bringt Mehrfenster-Modus auf das iPhone Duo

Wenige Stunden vor dem Verkaufsstart des iPhone Duo hat Cultured Code seine Aufgabenverwaltung Things 3 umfassend für das neue Apple-Smartphone angepasst. Mit Version 3.25 erhält die Anwendung eine dynamische Benutzeroberfläche, die sich an die unterschiedlichen Displaypositionen des faltbaren iPhones anpasst. Hinzu kommen eine Seitenleiste, die Unterstützung mehrerer Fenster und neue Möglichkeiten zur Bedienung mit einer externen Tastatur.

Flexible Oberfläche passt sich dem Faltzustand an

Things 3 berücksichtigt künftig, ob das iPhone Duo geschlossen, vollständig aufgeklappt oder teilweise wie ein Buch gefaltet verwendet wird. Auch bei der gleichzeitigen Nutzung mit einer anderen Anwendung im Split View passt sich die Darstellung automatisch an die verfügbare Bildschirmfläche an.

Wird das Gerät im Querformat aufgeklappt, erscheint auf der linken Seite eine zusätzliche Seitenleiste. Darüber können Nutzer direkt zwischen ihren Projekten und Aufgabenlisten wechseln, ohne zunächst zur bisherigen Übersichtsseite zurückkehren zu müssen.

Die wichtigsten Bedienelemente wandern dagegen an den rechten Bildschirmrand. Hier sitzt unter anderem der bekannte „Magic Plus“-Knopf, mit dem sich Aufgaben durch Ziehen an einer beliebigen Stelle innerhalb einer Liste einfügen lassen. Die neue Position soll die Bedienung mit dem Daumen erleichtern.

Zwei Aufgabenlisten gleichzeitig bearbeiten

Eine der interessantesten Neuerungen ist die Unterstützung mehrerer Fenster. Auf dem aufgeklappten iPhone Duo können Nutzer zwei Things-Fenster nebeneinander öffnen und damit beispielsweise ihre heutige Aufgabenliste mit einem Projekt vergleichen.

Aufgaben lassen sich per Drag-and-drop zwischen den beiden Fenstern verschieben. Damit übernimmt die iPhone-Version eine Arbeitsweise, die bislang eher von größeren Geräten bekannt ist. Gerade beim Organisieren umfangreicher Projekte dürfte die zusätzliche Bildschirmfläche einen praktischen Mehrwert bieten.

Umfangreiche Tastatursteuerung wie am Mac

Auch die Bedienung über eine externe Tastatur wird ausgebaut. Things unterstützt auf dem iPhone Duo nun eine dauerhafte Auswahlmarkierung, den vollständigen Satz an Tastaturkurzbefehlen und die sogenannte „Type Travel“-Funktion. Mit dieser können Nutzer durch einfaches Tippen zwischen verschiedenen Listen wechseln.

Ergänzend erhalten die Schaltflächen zum Zurücknavigieren und zum Aufrufen der Werkzeuge ein überarbeitetes Erscheinungsbild mit Glaseffekten. Diese optische Änderung steht auch auf anderen kompatiblen iPhones mit iOS 26 oder neuer zur Verfügung.

Die vollständigen Neuerungen dokumentiert Cultured Code in den offiziellen Versionshinweisen. Bereits im August hatte der Entwickler die Verwaltung wiederkehrender Aufgaben deutlich verbessert.

Things 3.25 ist ab sofort als kostenloses Update erhältlich. Die iPhone-App kostet für Neukunden einmalig 9,99 Euro und beinhaltet weiterhin die Apple-Watch-Version. Wer die Anwendung bereits gekauft hat, kann sie auch auf dem iPhone Duo ohne zusätzliche Kosten verwenden.