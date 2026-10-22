Apple Arcade wird sportlich: Football Manager 27 kommt im November

Apple erweitert sein Spiele-Abonnement Apple Arcade im November um zwei bekannte Sportspielreihen. Den Anfang macht am 5. November die Basketball-Simulation NBA 2K27 Arcade Edition. Fünf Tage später, am 10. November, folgt Football Manager 27 Touch. Beide Titel erscheinen für iPhone, iPad, Mac und Apple TV und bringen gegenüber ihren Vorgängern einige Neuerungen mit.

NBA 2K27 bringt erstmals die WNBA mit

Mit NBA 2K27 Arcade Edition hält erstmals auch die nordamerikanische Frauen-Basketballliga WNBA Einzug in die Arcade-Version der beliebten Basketball-Simulation. Spieler können zwischen allen 15 Teams mit insgesamt 180 aktiven Spielerinnen wählen. Auch die jüngsten Erweiterungsteams und neue Talente sind vertreten.

Die Frauenmannschaften stehen sowohl für schnelle Partien im Quick-Play-Modus als auch für Begegnungen im Blacktop-Modus zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Karrieremodus MyCAREER überarbeitet. Der Fortschritt soll schneller erfolgen und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die eigene Spielfigur startet bereits mit einer Gesamtwertung von 80 Punkten.

Auch die virtuelle Nachbarschaft „The Neighborhood“ wird neu gestaltet. Spieler können sich dort unter anderem in einem Fitnessstudio verbessern und ihre Spielfigur beim Friseur oder im Tattoostudio individualisieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple die Basketball-Reihe mit einer neuen Ausgabe in seinem Spiele-Abonnement fortgesetzt.

Football Manager 27 mit neuer Match-Engine

Am 10. November folgt mit Football Manager 27 Touch die nächste Generation der Fußballmanagement-Simulation. Im Mittelpunkt stehen eine überarbeitete Benutzeroberfläche für das iPhone und eine neue Match-Engine, die zusätzliche taktische Möglichkeiten bieten soll.

Spieler können ihre Mannschaften künftig mit erweiterten Werkzeugen für die Kaderplanung und Spielvorbereitung betreuen. Auch die taktischen Anweisungen während einer Partie werden ausgebaut. Damit soll sich das Spielgeschehen auf dem Platz gezielter beeinflussen lassen.

Wie Entwickler Sports Interactive bestätigt, lassen sich bestehende Spielstände aus früheren Versionen übernehmen. Dank Cloud-Synchronisierung kann die eigene Trainerkarriere außerdem geräteübergreifend fortgesetzt werden. Der bisherige App-Store-Eintrag von Football Manager 26 Touch wird zum Veröffentlichungstermin auf die neue Version umgestellt.

Beide Spiele im Apple-Arcade-Abo enthalten

Sowohl NBA 2K27 Arcade Edition als auch Football Manager 27 Touch sind Bestandteil von Apple Arcade. Das Spiele-Abonnement kostet hierzulande 6,99 Euro monatlich und kann über die Familienfreigabe von bis zu sechs Personen genutzt werden. Zusätzliche In-App-Käufe und Werbung gibt es bei den Arcade-Spielen nicht.

Beide Neuerscheinungen lassen sich schon jetzt im App Store vormerken. Damit führt Apple die jährliche Aktualisierung seiner Sportspielreihen fort. Zum bestehenden Angebot gehören unter anderem Madden NFL 27 Arcade Edition, PGA TOUR Pro Golf und NFL Retro Bowl ’27.