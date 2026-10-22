Neues Feature erkennt Schimmelrisiko
tado° erweitert iPhone-App: Live Activities und KI-Fenstererkennung
Der Münchner Smart-Home-Anbieter tado° kündigt mehrere Neuerungen für seine Heizungs-App an. Neben einer verbesserten Fenster-Offen-Erkennung und einem Schimmelindex sollen künftig auch Apples Live Activities bei der Heizungssteuerung helfen. Zudem lässt sich der Startbildschirm der Anwendung erstmals individuell gestalten. Die Neuerungen werden in den kommenden Wochen verteilt, wobei sich einige Funktionen auf die aktuelle tado°-X-Gerätegeneration beschränken.
Fenstererkennung lernt das Verhalten einzelner Räume
Die bereits vorhandene Fenster-Offen-Erkennung erhält einen KI-gestützten Algorithmus. Dieser berücksichtigt das unterschiedliche Verhalten einzelner Räume und lernt beispielsweise, wie sich Luftfeuchtigkeit und Temperatur normalerweise entwickeln. Dadurch soll das System besser zwischen gewöhnlichen Veränderungen und einem tatsächlich geöffneten Fenster unterscheiden können.
Eine neue Anzeige informiert darüber, ob die Erkennung noch lernt oder bereits optimiert wurde. Wie bisher kann tado° die Heizung bei einem erkannten offenen Fenster automatisch pausieren, um Energie zu sparen.
Schimmelrisiko anhand von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ebenfalls neu ist ein Schimmelindex für einzelne Räume. Dafür nutzt tado° das sogenannte VTT-Modell, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auswertet. Statt lediglich die aktuelle Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, bewertet die App, ob die Bedingungen Schimmelwachstum begünstigen.
Die Einstufung erfolgt in drei Stufen: niedrig, erhöht und hoch. Nutzer sollen dadurch frühzeitig erkennen können, wann Gegenmaßnahmen wie regelmäßiges Lüften sinnvoll sind. Wichtig ist allerdings, dass es sich um eine rechnerische Risikoeinschätzung handelt. Bereits vorhandenen Schimmel kann die Funktion nicht erkennen.
Heizungs-Boost auf dem iPhone im Blick
Für iPhone-Nutzer dürfte vor allem die Integration von Apple Live Activities interessant sein. Wird der Heizungs-Boost aktiviert, lässt sich dessen Status künftig direkt auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen. Laut tado° werden die Informationen auch auf der Apple Watch und dem Mac angezeigt.
Über einen Kurzbefehl soll sich die Heizung zudem wieder auf den regulären Zeitplan zurücksetzen lassen, ohne die tado°-App öffnen zu müssen. Diese Erweiterung steht allen Nutzern von tado° X ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.
Neue Funktionen kommen schrittweise
Der überarbeitete Startbildschirm ist bereits verfügbar. Hier lassen sich Kacheln neu anordnen und nicht benötigte Elemente ausblenden. Diese Anpassungsmöglichkeiten stehen sämtlichen tado°-Kunden kostenlos zur Verfügung.
Die übrigen Funktionen sollen im Laufe des kommenden Monats folgen. Während Live Activities ebenfalls kostenlos bleiben, sind die KI-gestützte Fenster-Offen-Erkennung und der Schimmelindex Bestandteil des kostenpflichtigen AI-Assist-Angebots. Dieses kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich und richtet sich an Besitzer von tado° X.
Das Abonnement umfasst unter anderem automatisches Geofencing, adaptives Heizen und das Vorheizen vor der Ankunft. Wer ein älteres System der V3+-Generation verwendet, bleibt dagegen beim bisherigen Auto-Assist-Angebot. Die Unterschiede zwischen den Gerätegenerationen haben wir bereits ausführlicher beleuchtet.
Entwickler: tado°
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Leider teuer, leider Abo, aber leider funktionieren die Teile wirklich gut.
Was funktioniert an diesen Thermostaten anders gut oder besser, als bei anderen Herstellern?
Für mich ist die Anbindung an die Gastherme wichtig damit die nur dann läuft wenn einer der Räume Wärme abruft. DAS spart Heizkosten.
Exakt das, was Kölner sagt. Für Leute mit einer Gastherme macht nur tado wirklich Sinn, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Ansonsten weiß die Therme halt nicht, ob gerade heißes Wasser benötigt wird und heizt einfach 24/7 das Wasser in den Rohren auf…
Man muss sich auch ein bisschen was einfallen lassen wenn bald selbst IKEA bald mit günstigen Matter-Thermostaten ohne Abo um die Ecke kommt.
Die IKEA Dinger bringen mir mit einer Gastherme bestenfalls Einsparungen im tiefen einstelligen Prozentbereich…
Warum nicht endlich Kontaktsensoren für die Erkennung ob Fenster offen/zu zulassen?! Das wäre so viel zuverlässiger. Nein, lieber eine KI erraten lassen… -.-
Das nutze ich in Home Assistant. Funktioniert perfekt. Die Tado Thermostate sind super, aber die Erkennung lies immer zu wünschen übrig und oft hat sich die Heizung wieder eingeschaltet, obwohl Fenster noch offen. Seit ich das in Home Assistant hab, wird wirklich nur noch geheizt, wenn das Fenster auch zu ist.
Wie genau machst Du das bzw. welche Hardware nutz Du?
Home Assistant läuft unter Proxmox auf einem Laptop (neben anderen VMs). Für die Fenster-Sensoren habe ich welche mit Zigbee von Tuya. Dann ne passende Automation basteln (oder mit KI basteln lassen, wenn man will) und fertig ist der Bumms. Fenster auf = Heizung aus, Fenster zu = Heizung wieder an. Noch als Bedingung hinzugefügt, dass die Heizanlage wirklich in Betrieb ist, damit immer Sommer nicht umsonst das Ventil geöffnet und geschlossen wird. Klappt hervorragend. Da ich die Rollläden auch so steuern kann, geht das Rollo zb auch auf, wenn man nach dem Duschen das Fenster öffnet und es vorher geschlossen war.
Ja, das kann man alles auch per Hand machen, aber dafür habe ich ja die smarten Funktionen. Ich will ja eben keine Knöpfe usw mehr drücken müssen, sondern es soll automatisch funktionieren. Und das tut es hervorragend!
Ich bin mit der Hardware sehr zufrieden, nutze die App aber nur für Updates. System läuft komplett über Home Assistant (ohne Tado Integration) + Advanced Heating Control V5 Blueprint
Die tado_hijack Integration funktioniert auch gut, trotz API Drossel.
Ich benötige die API gar nicht, es läuft top ohne bei mir. Trotzdem danke für den Hinweis :)
Schade, dass es immer noch kein Widget zum schnellen Ablesen des aktuellen Strompreises gibt.
Ne danke die api wurde so beschränkt. Ich kaufe kein tado mehr.
Bei Home Assistant brauchst du keine API