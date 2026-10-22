tado° erweitert iPhone-App: Live Activities und KI-Fenstererkennung

Der Münchner Smart-Home-Anbieter tado° kündigt mehrere Neuerungen für seine Heizungs-App an. Neben einer verbesserten Fenster-Offen-Erkennung und einem Schimmelindex sollen künftig auch Apples Live Activities bei der Heizungssteuerung helfen. Zudem lässt sich der Startbildschirm der Anwendung erstmals individuell gestalten. Die Neuerungen werden in den kommenden Wochen verteilt, wobei sich einige Funktionen auf die aktuelle tado°-X-Gerätegeneration beschränken.

Fenstererkennung lernt das Verhalten einzelner Räume

Die bereits vorhandene Fenster-Offen-Erkennung erhält einen KI-gestützten Algorithmus. Dieser berücksichtigt das unterschiedliche Verhalten einzelner Räume und lernt beispielsweise, wie sich Luftfeuchtigkeit und Temperatur normalerweise entwickeln. Dadurch soll das System besser zwischen gewöhnlichen Veränderungen und einem tatsächlich geöffneten Fenster unterscheiden können.

Eine neue Anzeige informiert darüber, ob die Erkennung noch lernt oder bereits optimiert wurde. Wie bisher kann tado° die Heizung bei einem erkannten offenen Fenster automatisch pausieren, um Energie zu sparen.

Schimmelrisiko anhand von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Ebenfalls neu ist ein Schimmelindex für einzelne Räume. Dafür nutzt tado° das sogenannte VTT-Modell, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auswertet. Statt lediglich die aktuelle Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, bewertet die App, ob die Bedingungen Schimmelwachstum begünstigen.

Die Einstufung erfolgt in drei Stufen: niedrig, erhöht und hoch. Nutzer sollen dadurch frühzeitig erkennen können, wann Gegenmaßnahmen wie regelmäßiges Lüften sinnvoll sind. Wichtig ist allerdings, dass es sich um eine rechnerische Risikoeinschätzung handelt. Bereits vorhandenen Schimmel kann die Funktion nicht erkennen.

Heizungs-Boost auf dem iPhone im Blick

Für iPhone-Nutzer dürfte vor allem die Integration von Apple Live Activities interessant sein. Wird der Heizungs-Boost aktiviert, lässt sich dessen Status künftig direkt auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen. Laut tado° werden die Informationen auch auf der Apple Watch und dem Mac angezeigt.

Über einen Kurzbefehl soll sich die Heizung zudem wieder auf den regulären Zeitplan zurücksetzen lassen, ohne die tado°-App öffnen zu müssen. Diese Erweiterung steht allen Nutzern von tado° X ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Neue Funktionen kommen schrittweise

Der überarbeitete Startbildschirm ist bereits verfügbar. Hier lassen sich Kacheln neu anordnen und nicht benötigte Elemente ausblenden. Diese Anpassungsmöglichkeiten stehen sämtlichen tado°-Kunden kostenlos zur Verfügung.

Die übrigen Funktionen sollen im Laufe des kommenden Monats folgen. Während Live Activities ebenfalls kostenlos bleiben, sind die KI-gestützte Fenster-Offen-Erkennung und der Schimmelindex Bestandteil des kostenpflichtigen AI-Assist-Angebots. Dieses kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich und richtet sich an Besitzer von tado° X.

Das Abonnement umfasst unter anderem automatisches Geofencing, adaptives Heizen und das Vorheizen vor der Ankunft. Wer ein älteres System der V3+-Generation verwendet, bleibt dagegen beim bisherigen Auto-Assist-Angebot. Die Unterschiede zwischen den Gerätegenerationen haben wir bereits ausführlicher beleuchtet.