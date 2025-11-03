Ugreen bringt neues Qi2-Ladegerät im Raketendesign

Ugreen hat seine MagFlow-Produktreihe um einen etwas merkwürdigen Neuzugang erweitert. Der neue MagFlow 2-in-1 Magnetic Charger mit 25 Watt soll eine Rakete darstellen, die man sich als Kombi-Ladegerät für das iPhone und die AirPods auf den Schreibtisch oder neben das Bett stellen kann. Damit überrascht uns der Hersteller ähnlich, wie es im vergangenen Jahr mit den kleinen Roboter-Ladesteckern der Fall war.

Während die kleinen Roboter letztendlich lediglich ein kompaktes Netzteil waren, das sich eigentlich ganz praktisch in einem Paar Schuhe aktionsbereit irgendwo hinstellen lässt, handelt es sich bei dem neuen Zubehör um eine Tischladestation, auf der sich ein mit MagSafe kompatibles iPhone magnetisch platzieren und zusätzlich noch ein Ladecase für die AirPods aufladen lässt.

Lasst euch von dem in der Produktbeschreibung erwähnten Ladeanschluss für die Apple Watch nicht täuschen. Hierfür wird ein zusätzlicher Ladepuck für die Uhr zum Anstecken benötigt, der weder im Lieferumfang enthalten noch sonst bislang erhältlich ist. Der hierfür vorbereitete USB-C-Anschluss sollte sich aber mit einem gewöhnlichen Ladepuck für die Uhr verwenden lassen, sofern dieser über den richtigen Anschlussstecker verfügt.

Schnelles Laden mit bis zu 25 Watt

Wer weiß, vielleicht soll das Raketendesign ja darauf hindeuten, dass das Ladegerät den neuesten Qi2-Standard unterstützt und ein kompatibles iPhone damit mit bis zu 25 Watt schnell aufgeladen werden kann. Die Ladeleistung für die AirPods-Hülle und den USB-C-Anschluss für die Apple Watch beträgt jeweils 5 Watt.

Die magnetische Halterung für das iPhone lässt sich mit einem Winkel bis zu 55 Grad aufstellen und um 360 Grad drehen. Bei Nichtbenutzung kann man die Ladefläche mit einem magnetischen Deckel schließen.

Netzteil muss man extra kaufen

Beim Blick auf den Preis wird nochmal deutlich, dass die Produktneuheit das schnelle Aufladen mit bis zu 25 Watt unterstützt. Beim Hersteller selbst ist das Gerät noch nicht gelistet, Amazon nennt einen Verkaufspreis von 65,99 Euro – wohlgemerkt ist hier weder ein Netzteil (mindestens 45 Watt werden benötigt) noch ein Anschlusskabel enthalten.