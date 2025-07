Thermal Master P3: iPhone-Wärmebildkamera mit manueller Fokussierung

Die Thermal Master P3 ist eine neue kompakte Wärmekamera auf dem Markt, die sich direkt an Smartphones und Tablets anstecken lässt. Die P3 ist zugleich die erste Kamera von Thermal Master, die sich direkt über USB-C mit den aktuellen iPhone-Modellen verbinden lässt. Im Lieferumfang ist zudem ein Adapter von USB-C auf Lightning enthalten, mit dessen Hilfe die Kamera auch mit älteren iPhone-Modellen verwendet werden kann.

Aushängeschild der Kamera ist allerdings nicht die Verbindungsart, sondern die Tatsache, dass damit eine manuelle Fokussierung möglich ist. Eine Funktion, die wir bisher von den kompakten Infrarotkameras für Smartphones nicht kennen. Der manuelle Fokus zeigt seine Stärken insbesondere im Makrobereich, was die Kamera auch zu einem hervorragenden Hilfsmittel bei der Analyse technischer Komponenten macht.

Aufnahmebereich zwischen 8 Zentimetern und 10 Metern

Grundsätzlich lassen sich mit der Thermal Master P3 Objekte im Bereich zwischen 8 Zentimetern und 10 Metern aufnehmen. Im mittleren Bereich ist in der Regel kein Nachjustieren des Fokus nötig, ansonsten lässt sich dies mithilfe des großen geriffelten Drehrads recht einfach erledigen. Insbesondere die Aufnahmen aus kurzer Distanz zeigen sich bei der P3 auch ohne separate Makrolinse sehr präzise und detailfreudig.

Für die im Vergleich zu anderen kompakten Wärmebildkameras überzeugende Bildqualität der P3 sorgt allerdings nicht nur die Möglichkeit zur manuellen Fokussierung. Die Auflösung des verbauten Wärmebildsensors beträgt zwar nur die für diese Kategorie üblichen 256 x 192 Pixel, eine patentierte Technologie des Herstellers verdoppelt diesen Wert jedoch auf 512 x 384 Pixel, was zu sichtbar besseren Aufnahmen führt.

Detaillierte Aufnahmeeinstellungen per App

Die Thermal Master P3 lässt sich in Umgebungen zwischen -20 und 55 Grad Celsius verwenden und kann einen Temperaturbereich zwischen -20 und 600 Grad Celsius erfassen. Hier kommt die zugehörige App ins Spiel, mit deren Hilfe sich die Art der Messung und der Temperaturanzeige an die jeweilige Verwendung anpassen lässt.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen dabei die Vorgaben für die Art der Temperaturmessung. Standardmäßig zeigt die Kamera jeweils die Temperatur in der Bildmitte sowie an der wärmsten und kältesten Stelle im Bildausschnitt an. In der Grundeinstellung umfasst die Temperaturspanne den Bereich zwischen -20 und 150 Grad, optional lässt sich ein Aufnahmebereich zwischen 150 und 600 Grad aktivieren, in diesem Modus wird allerdings die Auflösung der Anzeige merklich reduziert. Wenn gewünscht, kann die Kamera auch automatisch zwischen diesen Vorgaben wechseln.

Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, gezielt Messpunkte vorzugeben oder sich die Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte entlang einer Linie oder in einem definierten Bereich anzeigen zu lassen. Ergänzend kann man beispielsweise eine Temperaturskala und einen Zeitstempel aktivieren.

Verschiedene Farbpaletten verfügbar

Die Anzeige selbst erfolgt auf Basis einer vom Nutzer gewählten Farbpalette. Hier stehen neben den Standards Eisenrot, Weißglut, Schwarzglut und Rotglut noch acht weitere Varianten zur Auswahl. Optional besteht zudem die Möglichkeit, anstelle von Fotos auch Videos mit einer fortwährend aktualisierten Messwertanzeige aufzunehmen. Sämtliche Aufnahmen werden in einer von den restlichen iPhone-Fotos getrennten Galerie direkt in der zugehörigen App gespeichert und können von dort aus weiterverwendet werden.

Thermal Master bietet übrigens auch eine Desktop-Software zur Verwendung mit der Kamera an. In Verbindung mit einem Stativ dürfte diese Option vor allem für Reparaturen von Elektronikbauteilen und ähnlichen Anwendungen sehr interessant sein. Leider steht hier bislang aber nur eine Windows-Version zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich liegt die Thermal Master P3 wohl vor allem wegen der manuellen Fokusfunktion und ihrer hervorragenden Anzeigeauflösung etwas höher als die einfacheren Modelle des Herstellers. Der Vertrieb von Thermal Master läuft hierzulande über Fachhändler sowie Amazon, wo das Gerät für 299 Euro erhältlich ist.