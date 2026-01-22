Threads zeigt auf Mobilgeräten künftig Werbung an

Wenn ihr bislang noch keine Werbung auf Threads gesehen habt, wird sich das in Kürze ändern. Der hinter dem Kurznachrichtenportal stehende Meta-Konzern hat mitgeteilt, dass in den kommenden Wochen weltweit Werbeanzeigen in Threads integriert werden. Bislang war Werbung auf Threads nur testweise und in begrenztem Umfang sichtbar.

Meta zufolge soll die Ausspielung schrittweise für alle Nutzer erfolgen. Zu Beginn werde die Einblendung von Werbung jedoch noch zurückhaltend ausfallen und dann im Laufe der kommenden Monate ausgeweitet.

Laut Meta zählt Threads inzwischen mehr als 400 Millionen monatlich aktive Nutzer. Erst zu Wochenbeginn haben Berichte die Runde gemacht, dass die Plattform mit Blick auf die Anzahl der täglich aktiven Nutzer auf Mobilgeräten inzwischen den Twitter-Nachfolger X überholt hat. Meta nimmt dieses Wachstum der vor zwei Jahren gestarteten Plattform zum Anlass, intensiver nach Möglichkeiten zu suchen, das Angebot zu monetarisieren.

Einbindung in das Meta-Werbesystem

Die Anzeigen auf Threads sollen laut Meta über dasselbe System ausgeliefert werden, das bereits Facebook und Instagram mit Werbung bespielt. Für Werbetreibende bedeutet dies, dass sie bestehende Kampagnen um zusätzliche Platzierungen erweitern können, ohne neue Formate entwickeln zu müssen. Unter anderem seien Bild-, Video- und Karussellanzeigen vorgesehen, die direkt im Nachrichtenstrom erscheinen.

Dieser Schritt dürfte niemand verwundern. Es war klar, dass Meta Threads langfristig in irgendeiner Weise monetarisieren will. Im Gegensatz zu Apple dürften die Einnahmen, die Meta aus dem Verkauf von Hardware bezieht, vergleichsweise bescheiden sein. Der Konzern hat bereits mit seinen Plattformen Facebook und Instagram gezeigt, dass die Anzeige von Werbung fest in das Konzept dieser Dienste integriert ist. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Einführung von Werbung auf das Nutzungserlebnis haben wird. Die Werbung soll zunächst ausschließlich auf Mobilgeräten angezeigt werden.