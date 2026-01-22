iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 222 Artikel

Die Schonzeit ist vorbei

Threads zeigt auf Mobilgeräten künftig Werbung an
Wenn ihr bislang noch keine Werbung auf Threads gesehen habt, wird sich das in Kürze ändern. Der hinter dem Kurznachrichtenportal stehende Meta-Konzern hat mitgeteilt, dass in den kommenden Wochen weltweit Werbeanzeigen in Threads integriert werden. Bislang war Werbung auf Threads nur testweise und in begrenztem Umfang sichtbar.

Meta zufolge soll die Ausspielung schrittweise für alle Nutzer erfolgen. Zu Beginn werde die Einblendung von Werbung jedoch noch zurückhaltend ausfallen und dann im Laufe der kommenden Monate ausgeweitet.

Laut Meta zählt Threads inzwischen mehr als 400 Millionen monatlich aktive Nutzer. Erst zu Wochenbeginn haben Berichte die Runde gemacht, dass die Plattform mit Blick auf die Anzahl der täglich aktiven Nutzer auf Mobilgeräten inzwischen den Twitter-Nachfolger X überholt hat. Meta nimmt dieses Wachstum der vor zwei Jahren gestarteten Plattform zum Anlass, intensiver nach Möglichkeiten zu suchen, das Angebot zu monetarisieren.

Einbindung in das Meta-Werbesystem

Die Anzeigen auf Threads sollen laut Meta über dasselbe System ausgeliefert werden, das bereits Facebook und Instagram mit Werbung bespielt. Für Werbetreibende bedeutet dies, dass sie bestehende Kampagnen um zusätzliche Platzierungen erweitern können, ohne neue Formate entwickeln zu müssen. Unter anderem seien Bild-, Video- und Karussellanzeigen vorgesehen, die direkt im Nachrichtenstrom erscheinen.

Dieser Schritt dürfte niemand verwundern. Es war klar, dass Meta Threads langfristig in irgendeiner Weise monetarisieren will. Im Gegensatz zu Apple dürften die Einnahmen, die Meta aus dem Verkauf von Hardware bezieht, vergleichsweise bescheiden sein. Der Konzern hat bereits mit seinen Plattformen Facebook und Instagram gezeigt, dass die Anzeige von Werbung fest in das Konzept dieser Dienste integriert ist. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Einführung von Werbung auf das Nutzungserlebnis haben wird. Die Werbung soll zunächst ausschließlich auf Mobilgeräten angezeigt werden.

22. Jan. 2026 um 17:39 Uhr von chris


  • Enshittyfication.
    Mein Lieblingswort mittlerweile; paßt halt zu allem …

    Antworten Melden

  • Schade, ich hab es in letzter Zeit echt am liebsten benutzt, einfach weil es bisher keinerlei Werbung gab.

    Antworten Melden

  • Ich stimme euch total zu. Ich hab das kurz benutzt. Das war so überladen mit Zeug was ich nicht lesen möchte, gleich wieder gelöscht.

    Antworten Melden

  • Meta, amerikanisches Unternehmen…..fliegt schon mal raus, oder gar nicht erst drauf…..

    Antworten Melden

    • …auf dein Mobilgerät eines amerikanischen Unternehmens…oder welches zumindest mit dem BS eines amerikanischen Unternehmens läuft….

      Antworten Melden

    • Das Jolla phone sieht optisch gut aus, das OS kann ich nicht einordnen.

      ABER eine freie europäische Smartphone Option wäre genial.
      Ich glaube aber man braucht eine EU „Zwang“ Richtlinie, die verlangt das jeder Anbieter auch eine App für das „EU“ Smartphone OS bringen muss.

      Antworten Melden

      • Ich glaube wir haben inzwischen alle sehen können, das wir von den Amerikanern zu abhängig sind und der Amerikaner nicht mehr verlässlich ist.

        Was jeder Einzelne daraus macht, ist ihm / ihr überlassen.

  • Threads macht den Eindruck, als ob es tot wäre. Nur die Anti-Musk-Leute sind dort unterwegs.

    Antworten Melden
  • Threads kenne ich hauptsächlich von Instagram was dort zwischen der restlichen Werbung riesige clickbait Plakate mit Verlinkungen in den AppStore zugemüllt hat. Instagram ist schon kaum noch benutzbar da 9 von 10 Einträgen Werbung und gesponserte Einträge sind, beim scrollen über den Müll auch Zeichen Zwangs-Werbepausen eingespielt werden und auch Meldung sowie interessiert mich nicht Meldungen überhaupt nichts bewirken… Wenn threads auch jetzt unbenutzbar gemacht werden soll braucht man sich das ja gar nicht erst mehr anzugucken.
    Schade das niemand pixelfed nutzt statt dem Meta Schrott

    Antworten Melden

