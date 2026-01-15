Setapp stellt alternativen iOS-App-Store ein

Das war ein kurzes Gastspiel. Der für iPhone-Besitzer innerhalb der Europäischen Union verfügbare alternative App Store von Setapp stellt nur neun Monate nach seinem offiziellen Start den Betrieb wieder ein. Der Betreiber hat angekündigt, dass das Angebot nur noch bis zum 16. Februar verfügbar ist.

Konkrete Gründe für das Aus will der Anbieter auch auf Anfrage nicht nennen. In einer allgemeinen Erklärung verweist das Unternehmen lediglich auf veränderte und komplexe Rahmenbedingungen, denen ein solches Angebot unterliegt. Die Anmerkung, dass dies nicht zum aktuellen Geschäftsmodell von Setapp passt, kann man auch so auslegen, dass die Betreiber keine Möglichkeit sehen, das Angebot dauerhaft rentabel zu betreiben.

Für Nutzer, die im Abo auf das iOS-Angebot von Setapp zugegriffen haben, hat diese Ankündigung unmittelbare Folgen. Setapp kündigt an, dass sämtliche Setapp-Mobile-Apps in einem Monat von der Plattform entfernt werden. Wer auf diesem Weg mobile Anwendungen genutzt hat, soll sicherstellen, dass er bis dahin alle Daten gesichert hat, da die Apps nach der Einstellung nicht mehr zugänglich sind.

DMA als Grundlage für alternative App-Stores

Während sich Setapp als gut sortierte und solide Flatrate für Mac-Anwendungen etabliert hat, sind deren Bemühungen im mobilen Bereich nur von begrenztem Erfolg gekennzeichnet. Der alternative App Store für iOS war ein ambitioniertes Projekt, jedoch nur für einen begrenzten Anwenderkreis zugänglich. Die Grundlage für dieses Angebot wurde mit dem nur in den Ländern der Europäischen Union gültigen Gesetz über digitale Märkte (DMA) geschaffen.

Andere Anbieter zeigen sich hier besser und, zumindest wenn wir vom Epic Games Store sprechen, auch finanzkräftiger aufgestellt. Epic Games zählt zu den führenden Anbietern im Spiele-Segment und kann sich dank Erfolgstiteln wie Fortnite und dem Vertrieb einer eigenen Spiele-Engine auf einem stattlichen Finanzpolster ausruhen.