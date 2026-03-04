Für 6,95 Euro im Monat
Neues Standard-Abo von Audible startet offiziell
Der Hörbuchanbieter Audible bietet sein neues Standard-Abo jetzt offiziell in Deutschland und weiteren Ländern an. Wir haben bereits im Januar über die Neuerung berichtet. Bislang war das zusätzliche Angebot nur im Rahmen eines eingeschränkten Testlaufs und nicht für alle Nutzer verfügbar. Jetzt lässt sich die neue Abo-Variante offiziell über die Audible-Webseite oder direkt bei Amazon buchen und 30 Tage lang kostenlos testen.
Das neue Standard-Abo von Audible kostet hierzulande monatlich 6,99 Euro. Nutzer können zu diesem Preis wie bei dem bisher schon verfügbaren großen Audible-Abo jeden Monat ein Hörbuch aus dem Gesamtkatalog des Hörbuchanbieters auswählen. Der Zugriff auf diesen Titel ist allerdings nur möglich, solange die Mitgliedschaft aktiv läuft.
Premium-Abo bleibt weiterhin bestehen
Bei dem unter der Bezeichnung Premium weiterhin erhältlichen klassischen Audible-Abo zu 9,95 Euro im Monat bleibt die Möglichkeit zur Nutzung auch erhalten, wenn die Mitgliedschaft gekündigt wird.
Beide Audible-Abos bieten während ihrer Laufzeit ansonsten unbegrenzten Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Hörbuchtiteln und exklusiven Podcasts. Audible hat sein Angebot in diesem Bereich eben erst um Inhalte des amerikanischen Premium-Podcast-Dienstes Wondery+ erweitert.
Vorerst ohne Österreich und Schweiz
Unsere Leser in Österreich und der Schweiz müssen sich mit Blick auf das neue Angebot noch etwas gedulden. Laut Audible ist das Standard-Abo zunächst ausschließlich in Deutschland sowie in den USA, im Vereinigten Königreich, in Kanada, Australien und Frankreich verfügbar. Weitere Märkte befinden sich jedoch bereits in der Testphase.
Der Zugriff auf beide Abo-Varianten von Audible ist neben dem Webbrowser auch über die Hörbuch-App des Anbieters möglich. Diese wird sowohl für das iPhone als auch für das iPad angeboten und lässt sich auch von der Apple Watch aus nutzen.
Ich nutze Audible seit Jahren und bin absolut zufrieden mit Quantität und Qualität der Hörbücher. Nach meinen Erfahrungen der beste Anbieter auf dem deutschen Markt. Das neue Standard-Abo bietet für mich nur Vorteile – ich werde „downgraden“.
PS: In der kleinen Überschrift steht € 6,95; im Text dann der korrekte Preis € 6,99…
Wie ist es denn mit zusätzlich gekauften Büchern? Auch nur zur Laufzeit?
Ich vermute, wenn die zusätzlichen Bücher auch nur für € 6,99 gekauft werden, dann auch nur in der Laufzeit nutzbar
Wollte gerade umstellen, aber da fiel mir folgende Klausel beim Standard-Abo auf:
„Die Möglichkeit, ein monatliches Hörbuch auszuwählen, kann nicht in den nächsten Monat übertragen werden. Das bedeutet, wenn du einen Monat auslässt, hast du im nächsten Monat trotzdem nur ein Hörbuch zur Auswahl. Stelle daher sicher, dass du jeden Monat eine neue Hörbuch-Auswahl triffst, um das Abo bestmöglich zu nutzen.“
Hier muss man also jeden Monat eine Auswahl treffen! Das werde ich mir nochmals überlegen…
Hm, das ist tatsächlich eine erhebliche Einschränkung – danke für den Hinweis.
Das ist tatsächlich für mich nicht gut – bleibe beim alten Abo. Halte lieber Guthaben vor, als sinnlos ausgeben.
Vielleicht schaue ich es mir jetzt auch mal an, man hört ein Buch sowieso meistens nur einmal.
Nö.
:)
Beim bisherigen Abo kann ich auch bei ruhender Mitgliedschaft Hörbücher erneut runterladen.
Das soll mit dem neuen günstigen Abo nicht gehen. Soweit so gut.
Ist es denn in der aktiven Phase der günstigen Mitgliedschaft möglich Hörbücher runterzuladen und nach Ablauf der Mitgliedschaft zu hören ?
Das geht meines Erachtens aus dem Artikel nicht hervor.
Da steht: genieße es, so lange dein Abo andauert.
Heißt für mich, sobald das Abo endet, kannst du bei dem Standard Abo auch nix mehr hören.
Aber es geht doch aus dem Screenshot im Artikel hervor: „…und genieße es, solange Du ein Abo hast“. Damit ist klar: Du kannst es beim Standard-Abo eben nicht mehr hören, wenn Deine Mitgleidschaft beendet ist. Das genau ist der Unterschied zu Premium.
Und sind dann alle Bücher weg, wenn ich es reaktiviere? Verstehe die das günstigere Modell, aber das teurere Modell hat weiterhin seine Vorteile..
Fraglich finde ich ob bestehende Käufe auch umgewandelt werden zur neuen Logik. Und was bei einem nachträglichen Wechsel passiert wenn mir das beschränkte Abo doch nicht zusagt und ich zurück wechseln würde.
Insgesamt sehe ich allerdings bis auf den minimal geringeren Preis nur gravierende Nachteile und somit überhaupt nicht attraktiv diese neue Abo-Variante…
Phase 2 wird dann, die Werbung einzuführen…