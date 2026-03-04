Neues Standard-Abo von Audible startet offiziell

Der Hörbuchanbieter Audible bietet sein neues Standard-Abo jetzt offiziell in Deutschland und weiteren Ländern an. Wir haben bereits im Januar über die Neuerung berichtet. Bislang war das zusätzliche Angebot nur im Rahmen eines eingeschränkten Testlaufs und nicht für alle Nutzer verfügbar. Jetzt lässt sich die neue Abo-Variante offiziell über die Audible-Webseite oder direkt bei Amazon buchen und 30 Tage lang kostenlos testen.

Das neue Standard-Abo von Audible kostet hierzulande monatlich 6,99 Euro. Nutzer können zu diesem Preis wie bei dem bisher schon verfügbaren großen Audible-Abo jeden Monat ein Hörbuch aus dem Gesamtkatalog des Hörbuchanbieters auswählen. Der Zugriff auf diesen Titel ist allerdings nur möglich, solange die Mitgliedschaft aktiv läuft.

Premium-Abo bleibt weiterhin bestehen

Bei dem unter der Bezeichnung Premium weiterhin erhältlichen klassischen Audible-Abo zu 9,95 Euro im Monat bleibt die Möglichkeit zur Nutzung auch erhalten, wenn die Mitgliedschaft gekündigt wird.

Beide Audible-Abos bieten während ihrer Laufzeit ansonsten unbegrenzten Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Hörbuchtiteln und exklusiven Podcasts. Audible hat sein Angebot in diesem Bereich eben erst um Inhalte des amerikanischen Premium-Podcast-Dienstes Wondery+ erweitert.

Vorerst ohne Österreich und Schweiz

Unsere Leser in Österreich und der Schweiz müssen sich mit Blick auf das neue Angebot noch etwas gedulden. Laut Audible ist das Standard-Abo zunächst ausschließlich in Deutschland sowie in den USA, im Vereinigten Königreich, in Kanada, Australien und Frankreich verfügbar. Weitere Märkte befinden sich jedoch bereits in der Testphase.

Der Zugriff auf beide Abo-Varianten von Audible ist neben dem Webbrowser auch über die Hörbuch-App des Anbieters möglich. Diese wird sowohl für das iPhone als auch für das iPad angeboten und lässt sich auch von der Apple Watch aus nutzen.