Taktik-Shooter „Rainbow Six Mobile“ landet im App Store

Nachdem sich die Mobilumsetzung des beliebten Taktik-Shooters Rainbow Six Siege bereits seit geraumner Zeit in Polen, Frankreich, Kanada und Latein Amerika in einem Soft Launch befindet und der globale Launch mehrfach verschoben wurde, ist es nun endlich soweit. Absofort kann Rainbow Six Mobile weltweit für iOS und Android geladen und gespielt werden.

Bei Rainbow Six handelt es sich um einen asymmetrischen Taktik-Shooter, bei dem ein Team als Angreifer und das andere Team als Verteidiger agieren muss. Spielmodi wie Bombenentschärfung erinnern dabei unweigerlich an Counterstrike. Allerdings bietet Rainbow Six gegenüber dem Klassiker die moderneren Shooterelemente. Darunter komplexeres Movement und Gunplay, zu denen auch grundlegende Funktionen wie Crouch und Prone sowie volles ADS für alle Schusswaffen zählen.

Zusätzliche eröffnen zerstörbare Wände und die Möglichkeit sich von Decken abzuseilen optionale Laufwege und gestalten die Matches abwechslungsreicher. Abgerundet wird das Paket durch einen ganzen Fuhrpark an individuell ausgerüsteter Operator, deren Gadgets zusätzliche Möglichkeiten bei Zugriff und Verteidigung bieten.

Kleinerer Umfang ist kein Nachteil

Das Hauptspiel konnte im letzen Dezember bereits sein 10. Jubiläum feiern und wartet mit mittlerweile 77 Operator und 26 Karten auf. Der Mobilableger zeigt sich hier zum Glück mit 25 Helden und 6 spielbaren Karten etwas einsteigerfreundlicher. Denn es dauert eine Weile, bis man die Stärken und Schwächen jeder Einheit gelernt und sich jede Karte eingeprägt hat. Und gerade in Rainbow Six entscheiden neben einer guten Koordination insbesondere die Mapkenntnisse häufig über Sieg oder Niederlage.

Bei der PC- und Konsolenfassung haben Stammspieler durch die schiere Masse an Inhalten so erhebliche Vorteile gegenüber Neulingen. Bei der eigenständigen Mobilversion können Anfänger hingegen deutlich schneller aufholen.

Spielmodi: Bombenmodus, Bomben-Ansturm, Team-Deathmatch

25 verfügbare Operator, inklusive Ash, Mute, Dokkaebi und weitere

7 ikonische Karten: Bank, Grenze, Clubhaus, Oregon, Villa, sowie Restaurant und Gipfel

Private Spiele, Ranglistenspiele und schnelle Spiele

Neue Inhalte zu jeder Season

Rainbows Six Mobile kann kostenlos als Universal App für iPhone und iPad über den App Store geladen werden. Der Download selber ist gut 3 GB groß und es wird sowohl bei iPhone wie auch dem iPad mindestens ein A12 Bionic Chip (2018) vorausgestzt.