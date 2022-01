Textastic: Mobiler Texteditor mit neuem Alleinstellungsmerkmal

So brauchbar, einfach zu handhaben und immer verfügbar die offizielle Notiz-Applikation Apples auch ist, hin und wieder benötigen wir auf iPhone und iPad auch einen reinen Texteditor, der auf Formatierungen verzichtet, professionelle Werkzeuge zum Suchen und Ersetzen anbietet und zudem darauf vorbereitet ist, sich nicht ausschließlich mit Texten zu beschäftigen sondern auch mit Code-Schnipseln und Programmiersprachen umgehen kann.

Suche über mehrere Dateien hinweg

Hier scheidet Apples Notiz-Applikation leider komplett aus. Glücklicherweise bieten sich im App Store jedoch mehrere hochqualifizierte Anwendungen an, die den eingangs skizzierten Job gerne übernehmen. Zu den besten gehört der schon seit Jahren zuverlässig weiterentwickelte Texteditor Textastic von Alexander Blach.

Dieser bietet in seiner neuesten Ausgabe 9.8 nun eine Funktion an, die zu den nachgefragtesten in der Community der Bestandskunden gezählt hat: Die professionelle Suche über mehrere Dateien hinweg.

So versteht sich der in Bayern entwickelte Texteditor nun auch auf das schnelle Durchforsten ganzer Verzeichnisse und kann hier sowohl nach regulären Ausdrücken als auch nach ganz stinknormalen Sucheingaben Ausschau halten. Entwickler Blach erklärt die neue Funktion unter der Überschrift „Find in Files“ in der offiziellen Textastic-Dokumentation. Anwender müssen lediglich einen Ordner wählen und den Suchmodus von „Filename“ zu „Content“ wechseln.

Anschließend lassen sich neue Suchen abfeuern, die dann eine Ergebnisanzeige zu Tage fördern, die alle im aktuellen Verzeichnis verfügbaren Dateien berücksichtigt.

Kodex als kostenfreie Alternative

Textastic ist ein wirklich hervorragendes Werkzeug, das mit seinem Verkaufspreis von 9,99 Euro mehr als fair bepreist ist. Wir jedoch auf der Suche nach einer brauchbaren Gratis-Alternative ohne Haken ist, der schaut sich die Kodex-Anwendung von Bruno Philipe Resende Silva an. Dieser fehlen zwar viele Textastic-Funktionen, den schnellen Code-Eingriff absolviert aber auch Kodex mit Bravour.