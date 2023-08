Tesla unterstützt jetzt Siri-Kurzbefehle

Dass sich derart umfassende Fahrzeugintegrationen auch für nicht vom Hersteller gewünschte Aktionen verwenden lassen, haben zuletzt drei Berliner Studenten mit ihrer Demonstration „ Jailbreaking an Electric Vehicle in 2023 “ gezeigt. Die hier aufgedeckte Sicherheitslücke erlaubt es, das Infotainmentsystem der Fahrzeuge zu übernehmen. Die Schwachstelle lasse sich nicht schließen, allerdings sei für deren Ausnutzung Fachwissen und eine entsprechende Ausrüstung erforderlich.

Die Unterstützung für Siri-Kurzbefehle kommt mit der am Wochenende veröffentlichten Version 4.24.0 der Tesla-App für iOS . Mit dem Update integriert der Autohersteller die Möglichkeit, verschiedene vorgegebene Fahrzeugaktionen per Sprachbefehl zu starten.

Tesla-Fahrer können ihr Auto jetzt auch ab Werk mithilfe von Apples Sprachassistentin Siri bedienen. Die Integration von Siri-Kurzbefehlen in die neueste Version der Tesla-App macht zumindest einen Teil der in diesem Bereich bislang verfügbaren inoffiziellen Alternativen überflüssig.

