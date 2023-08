SwitchBot-Schalter und Sensoren über Matter in HomeKit integriert

Die plattformübergreifende Gerätenutzung auf Basis von Matter steckt an sich weiterhin in den Kinderschuhen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die SwitchBot-Schalter in HomeKit derzeit noch generell als „Lichtquelle“ angezeigt und auch der Schaltzustand (an oder aus) nicht übermittelt werden kann. Grundsätzlich funktioniert die Bedienung mithilfe der Home-App oder auch über Siri allerdings prima. Hier sorgen beispielsweise SwitchBots dafür, dass die Espresso-Maschine vorheizt oder der Mac Studio ohne Gefummel eingeschaltet werden kann.

Welche SwitchBot-Geräte ihr dann konkret über Matter an HomeKit übergeben wollt, entscheidet ihr über die Einstellungen des SwitchBot Hub 2. Dort muss der Hub über den Menüpunkt „Matter Setup (Beta)“ zunächst selbst als Bridge für HomeKit-Geräte registriert werden, anschließend könnt ihr gezielt festlegen, welche „Secondary Devices“ – als welche mit dem Hub 2 verbundenen Geräte – auch in HomeKit erscheinen sollen.

SwitchBot hat seine Matter-Unterstützung um zusätzliche Geräte erweitert, allem voran kann man jetzt auch den „Bot“-Druckschalter des Herstellers auf diesem Weg in HomeKit einbinden. Darüber hinaus lassen sich jetzt auch der Kontaktsensor und der Bewegungsmelder von SwitchBot über Matter in andere Smarthome-Systeme integrieren.

