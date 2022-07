Tesla: Steam-Spiele kommen, Apple Music auf Eis?

Über eine Apple-Music-Integration in die Fahrzeuge von Tesla wird spekuliert, seit vor anderthalb Jahren entsprechende Hinweise im Quellcode der Tesla-Software aufgetaucht sind. Mittlerweile sind diese Referenzen einem Bericht des Blogs TeslaNorth zufolge allerdings wieder verschwunden. Das muss zwar nicht zwingend bedeuten, dass Apple Music im Tesla nun komplett gestrichen ist, dämpft aber zumindest die Hoffnungen auf eine baldige Bereitstellung von Apples Musikdienst im Tesla-Dashboard.

Für einen kleinen Hoffnungsschimmer diesbezüglich sorgt allerdings Elon Musk selbst. Im Interview gibt der Tesla-Chef zu, dass er selbst Apple Music im Tesla nutzt und über Bluetooth streamt. Bezüglich einer offiziellen Integration will er sich allerdings nicht äußern. Tesla unterstützt bislang die Musikdienste Spotify und Tidal direkt. Auf CarPlay im Tesla will man bislang ohnehin nicht hoffen, es besteht zwar die Möglichkeit, dergleichen inoffiziell zu realisieren, mit ziemlich viel Aufwand allerdings.

Steam im Tesla: Demo nächsten Monat

Besser sieht es dagegen mit Blick auf die Bereitstellung von Spielen über das Infotainment-System von Tesla aus. Hier hat der Tesla-Chef am Wochenende über Twitter verlauten lassen, dass eine Integration der Spieleplattform Steam definitiv in Arbeit ist und man voraussichtlich im kommenden Monat mit einer ersten Vorführung rechnen könne.

Als Termin für diese Vorführung und weitere Ankündigungen bietet sich der 4. August an. Für diesen Tag hat der Autohersteller sein diesjähriges Aktionärstreffen angesetzt, die Veranstaltung wird als Livestream übertragen.

Spiele im Tesla sind aber keinesfalls etwas grundlegend neues. Der Autohersteller bietet im Rahmen von „Tesla Arcade“ bereits seit drei Jahren die Möglichkeit, sich die Zeit während Tankstops mit Spielen zu vertreiben – zwischendurch konnte man im Tesla sogar während des Fahrens spielen, was auf Proteste hin allerdings wieder revidiert wurde. Zu den bislang verfügbaren Titeln gehören Klassiker wie Asteroids oder Sonic the Hedgehog. Welche Titel sich in der Auswahl für eine Steam-Integration befinden, ist bislang offen. Von der Rechenleistung her sollten sich in den Fahrzeugen durchaus auch aufwändigere Titel realisieren lassen.