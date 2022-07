Syncwire Multi-KFZ-Ladegerät: USB-C, USB-A und Autosteckdosen

Beachtet generell, dass jeweils der für euch an der Kasse angezeigte Preis gilt, da die Angebote nach Zeit und Verfügbarkeit variieren. Um den oben genannten Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den Rabattcode beim Kaufabschluss an der Kasse eingeben.

Die beiden über den Adapter zur Verfügung gestellten Autosteckdosen lassen sich dank zweier Taster am Gehäuse separat an- oder ausschalten. Syncwire gibt die maximal über diese Dosen verfügbare Leistung mit jeweils 75 Watt an. Die beiden USB-C-Anschlüsse liefern jeweils 20 Watt PD.

Der Syncwire 150-Watt-Splitter ist definitiv eines der hässlichsten Autoladegeräte auf dem Markt. In Sachen Funktionsumfang und Leistung spielt das Zubehör allerdings in der Oberklasse, zudem könnt ihr den Preis mit dem Aktionscode P2TOJCWQ aktuell sogar um die Hälfte auf nur 13,49 Euro senken.

