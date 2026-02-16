Tesla: CarPlay-Integration verzögert, Grok-KI auch in Deutschland an Bord

Die Integration von CarPlay in Tesla-Fahrzeuge verzögert sich weiter. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, hält der Autobauer zwar an der Einführung fest, ist bei der Umsetzung jedoch auf technische Hürden gestoßen.

Im vergangenen Herbst hatte die Meldung, dass die Unterstützung von CarPlay durch Tesla noch für 2025 geplant sei, den Besitzern von Elektroautos der Marke Hoffnung gemacht. Tesla hatte Apples Standard für die iPhone-Integration in Fahrzeuge lange Zeit ignoriert. Angesichts einer zuletzt schwächeren Nachfrage habe die Unternehmensleitung das Projekt wieder aufgegriffen, um zusätzliche Käufergruppen anzusprechen.

Bild: Inoffizelle Lösung mit dem Tesla Android Project

Technische Probleme bei der Navigation

Während interner Tests seien demnach Probleme bei der Abstimmung zwischen Apple Maps und Teslas eigener Navigationssoftware aufgetreten, die eng mit den Fahrerassistenzsystemen verknüpft ist. Berichten zufolge hatte sich die Routenführung beider Systeme nicht zuverlässig synchronisiert. Nutzer hätten dadurch möglicherweise widersprüchliche Navigationshinweise erhalten, wenn beide Anwendungen parallel angezeigt würden.

Tesla habe Apple deshalb gebeten, Anpassungen an Apple Maps vorzunehmen, um das Zusammenspiel der beiden Apps zu verbessern. Dies sei auch mit einem Fehlerkorrektur-Update für iOS 26 und einer aktualisierten Version von CarPlay umgesetzt worden. Allerdings hätten aus Sicht von Tesla zuletzt noch zu wenige Nutzer iOS 26 genutzt und damit über die angepasste Software verfügt, um eine möglichst unkritische und breite Einführung von CarPlay zu ermöglichen. Damit stellt sich derzeit weniger die Frage, ob Tesla CarPlay einführt, sondern wann die Freigabe erfolgt.

Tesla kündigt Grok-KI für Deutschland an

Offiziell angekündigt wurde derweil die Bereitstellung des KI-Assistenten Grok auch für Tesla-Fahrer in Deutschland. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wird die Integration in Kürze hierzulande sowie in weiteren europäischen Ländern, darunter Österreich und die Schweiz, verfügbar sein. Die Grok-KI soll nicht nur beliebige Fragen in Echtzeit beantworten, sondern auch Navigationsziele hinzufügen oder direkt bearbeiten können.