Navigationsprobleme behindern Apple-Integration
Tesla: CarPlay-Integration verzögert, Grok-KI auch in Deutschland an Bord
Die Integration von CarPlay in Tesla-Fahrzeuge verzögert sich weiter. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, hält der Autobauer zwar an der Einführung fest, ist bei der Umsetzung jedoch auf technische Hürden gestoßen.
Im vergangenen Herbst hatte die Meldung, dass die Unterstützung von CarPlay durch Tesla noch für 2025 geplant sei, den Besitzern von Elektroautos der Marke Hoffnung gemacht. Tesla hatte Apples Standard für die iPhone-Integration in Fahrzeuge lange Zeit ignoriert. Angesichts einer zuletzt schwächeren Nachfrage habe die Unternehmensleitung das Projekt wieder aufgegriffen, um zusätzliche Käufergruppen anzusprechen.
Bild: Inoffizelle Lösung mit dem Tesla Android Project
Technische Probleme bei der Navigation
Während interner Tests seien demnach Probleme bei der Abstimmung zwischen Apple Maps und Teslas eigener Navigationssoftware aufgetreten, die eng mit den Fahrerassistenzsystemen verknüpft ist. Berichten zufolge hatte sich die Routenführung beider Systeme nicht zuverlässig synchronisiert. Nutzer hätten dadurch möglicherweise widersprüchliche Navigationshinweise erhalten, wenn beide Anwendungen parallel angezeigt würden.
Tesla habe Apple deshalb gebeten, Anpassungen an Apple Maps vorzunehmen, um das Zusammenspiel der beiden Apps zu verbessern. Dies sei auch mit einem Fehlerkorrektur-Update für iOS 26 und einer aktualisierten Version von CarPlay umgesetzt worden. Allerdings hätten aus Sicht von Tesla zuletzt noch zu wenige Nutzer iOS 26 genutzt und damit über die angepasste Software verfügt, um eine möglichst unkritische und breite Einführung von CarPlay zu ermöglichen. Damit stellt sich derzeit weniger die Frage, ob Tesla CarPlay einführt, sondern wann die Freigabe erfolgt.
Tesla kündigt Grok-KI für Deutschland an
Offiziell angekündigt wurde derweil die Bereitstellung des KI-Assistenten Grok auch für Tesla-Fahrer in Deutschland. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wird die Integration in Kürze hierzulande sowie in weiteren europäischen Ländern, darunter Österreich und die Schweiz, verfügbar sein. Die Grok-KI soll nicht nur beliebige Fragen in Echtzeit beantworten, sondern auch Navigationsziele hinzufügen oder direkt bearbeiten können.
.@Grok is coming to Teslas in Europe⁰⁰It can answer almost any question using real-time information & also add/edit navigation destinations to become your personal guide⁰⁰Initially rolling out in⁰– UK⁰– Ireland⁰– Germany⁰– Switzerland⁰– Austria⁰– Italy⁰– France⁰–… pic.twitter.com/PlcIad73I1
— Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) February 16, 2026
Im e-tron kann immer nur eine Navigation laufen, entweder das Onboard System oder Apple Maps oder Google Maps über CarPlay. Zumindest bei mir gibt’s da auch keine Synchronisation zwischen den Systemen.
Abgesehen davon, Tesla ist auch nicht mehr das was es mal war… die scheinen auch in der harten Realität angekommen zu sein… zusätzlich befördert vom Verhalten des Chefs ;-)
In meinem A1 (GB) von 2021 wars auch so, mein A3 8Y von 2024 lässt beides parallel zu^^
Ist in meinem ioniq auch so. Entweder das Navi des Autos, oder das des Handys.
Selbst schuld wenn man nen Audi erwirbt, die der Konkurrenz weiter unterlegen sind. Qualitativ im Sinkflug sind aber der Dumme d bleibt seinen VW mit 4 Ringen treu :)))))
Doch. Tesla ist immer noch das, was es mal war. Das Model Y das meistverkaufte Auto der Welt. Die Privatangelegenheiten von Musk stören nur die Deutschen. Leider.
Voll deiner Meinung
Stimmt, sie führen auch noch immer bei den Mängeln bei der ersten Überprüfung, insofern alles beim alten.
Das sind keine Privatangelegenheiten, wenn sein Verhalten Millionen Menschen beeinflusst (Grok, X, Starlink, politische Einflussnahme, Schließung von Behörden, Zerstörung von Gesundheitssystemen, Beendigung von Hilfeleistungen).
Tesla hat das 2. Jahr in Folge weniger Autos verkauft. Nicht nur in D.
Das liegt daran, das Tesla keine Inspektionen vorschreibt. Und viele Fehler dadurch erst bei TÜV auftauchen. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Es gibt hinreichend Informationen dazu und auch Gegenüberstellungen mit anderen Marken.
Naja, bei Tesla ist der Unterschied das die Navigation zusammen mit FSD funktionieren muss. Es muss also irgendwo eine Entscheidung geben die möglicherweise verschiedenen Routen von verschiedenen Navigationen bewertet. Das ist aufwendiger als wenn ich entscheiden muss welche Route ich nehme.
Tesla hört langsam aber sich auf mit dem Autobau, insofern kein Wunder!
Dann zeig doch mal die Quelle? Bitte nur offizielle Angaben von Tesla selbst, alles andere sind Gerüchte.
Und zur Info: Nur weil das Model S eingestellt wird, heißt es noch lange nicht, dass Tesla mit dem Autobau aufhört.. Wie viele Autos hat VW, Audi usw. eingestellt? Junge Junge.. Wenn du keine Ahnung hast, dann lass es doch einfach sein. Mir ist Tesla komplett egal, aber dieses Gelaber ohne Plan nervt nur noch!
Gerade bei notwendigen Umleitungen (z.B. wg. Stau) liefern Google (Tesla) und Apple oft unterschiedliche Lösungen/Anweisungen. Ich finde das sogar hilfreich, weil ich dann selber entscheiden kann.
Ich finde hier vor allem interessant, dass Apple gewillt ist, aktiv Änderungen bei Apple Maps einzubauen, nur damit Apple Maps und die automatische Navigation von Tesla selbst koexistieren können. Normalerweise würde ich sie als deutlich sturer sehen. Allerdings baut Tesla die weltweit mit sich am besten verkaufenden Fahrzeuge. Oder Tim und Elon haben sich auf irgendeiner 100m-Yacht getroffen und das irgendwie ausbaldowert. Als Tesla-Fahrer habe ich CarPlay zwar bisher nicht vermisst, aber ich bin dennoch gespannt, ob die Implementierung irgendwelche praktischen Verbesserungen mit sich bringt.
Ich habe aktuell kein Bedürfnis nach Apple CarPlay da Apple Music schon jetzt nativ läuft. Die Navigation ist auch gut. Welche Vorteile hätte ich denn von CarPlay?
Auf Grok bin ich gespannt. Das könnte richtig gut sein.
Einfach mal über den Tellerrand schauen: CarPlay ist keine Navigationslösung, sondern die Integration des Smartphones ins Fahrzeug. 2026 sollte das jedes Fahrzeug können! Mein Smartphone nutze ich mehr und vielseitiger als mein Farheuzg, daher ist eine Integration einfach nur konsequent und logisch!
Tesla kann kein iMessage, die Nachrichten-App in unserem Model X und Model 3 ist ein Witz. Apple Music und Podcasts werden zwischen beiden Fahrzeugen nicht sauber synchronisiert. Auch hier ist CarPlay klar im Vorteil, weil die Datenquelle direkt das iPhone ist.
Tesla bietet weder WhatsApp noch eine vernünftige Kalender- oder Erinnerungsintegration. Auch in diesen Punkten ist CarPlay dem Tesla-System deutlich überlegen.
Dazu kommt, dass wir kein Interesse haben, zweimal 10 € monatlich für Abos in den Fahrzeugen zu bezahlen, wenn wir ohnehin schon knapp 30 € für Apple One ausgeben. Ich sehe daher keinen Vorteil im Tesla-Abo.
Auch andere Apps nutzen, zB WhatsApp oder iMessages verschicken. Keine 10€ monatlich für Premium bei Tesla bezahlen und direkt vom iPhone Apple Musik streamen. Waze in DE nutzen und die Warnungen erhalten. Gibt schon einige Gründe, warum CarPlay Sinn machen kann.
CarPlay wird sicher ins Abo integriert, glaube kaum das es eine kostenlose Draufgabe wird.
Uh, hatte ich so nicht dran gedacht, sehr guter Hinweis von dir, Danke!! Das wäre natürlich ein fieser Move, wenn sie das hinter die Paywall packen, traue ich ihnen aber durchaus zu.
Die Navigation bei Tesla ist nicht so gut. Da hätte ich gerne eine Alternative.
Was ist an der Tesla Navigation schlecht? Die ist in der Regel 1:1 das gleiche was ich bei Google Maps hätte…
Eben.
Das kommt darauf an, was Du von einer Navi-Software erwartest. Mich hat das Tesla-Navi noch immer problemlos, schnell und fehlerlos ans Ziel gebracht und da rede ich nicht von Fahrten zum Tante-Emma-Laden.
Du kannst bei Bedarf auch andere Navigations- und Ladeplanungen verwenden, beispielsweise ABRP.
Wenn Du keinen Bedarf hast – ok. Ich persönlich begrüße trotzdem mehr Optione zu haben, auch wenn ich persönlich nicht unmittelbar davon profitiere. Aber wer weiß was die Zukunft bringt?
Musk fokussiert sich auf Robotik, nicht umsonst werden Model S und Model X (gerne auch die App gleichen Namens) eingestellt.
Und im Versprechen und Ankündigen war der Typ ja schon immer ganz weit vorne.
Also sobald mir irgendwer ungefragt irgendnen KI-Dreck ins Auto schiebt, bin ich der Erste, der die Karre verkauft.
Dann kannst du den Verkauf schon mal starten – bei mir installiert gerade 2026.2.6 mit Grok. Es sei denn, du hast ne alte „Karre“ mit Intel.
Habe Škoda Elroq RS und Tesla Model Y Premium Allradantrieb probiert, Preis beide ähnlich. War vom Tesla positiv überrascht, leiser und Software deutlich besser. Škoda keine Apple Watch und starten mit Smartphone nicht möglich. Positiv bei Škoda nur Apple CarPlay, nun fällt mir die Entscheidung für Tesla leichter.
Kann als langjähriger Tesla-Fahrer leider keinen Tesla mehr empfehlen. Vieles ist wirklich gut, aber in Summe spricht zu wenig dafür.
Was spricht gegen und für Tesla, außer Elon Musk? Würde mich interessieren bevor ich mir einen bestelle. Danke für Antworten!
Hi Derek. Was ist denn Passiert, dass du keinen Tesla mehr empfehlen kannst?
Ehrlich gesagt benötigt man doch nicht mehr Gründe als Elon Musk. Sorry, ich bin sicherlich kein Moral-Apostel oder selbsternannter Welt-Retter, aber bei dem Typen ist es ja wohl so einfach die „richtige“ Entscheidung zu treffen.
Dann bitte auch so konsequent sein und die Produkte und Dienste von Zuckerberg und Google/ Android boykottieren.
Ich kann als langjähriger Tesla Fahre Tesla weiterhin sehr empfehlen, aber mittlerweile haben die anderen Hersteller einiges aufgeholt, und sind in einigen Bereichen (z.B. Batterie) teilweise sogar besser. Bei Tesla selbst tut sich ja eher wenig an Innovation… (Und Elon möchte ich nicht kommentieren..)
@martin: genauso sehe ich es auch. Tesla war mal ganz vorne was Innovationen angeht, die anderen Hersteller haben sich permanent weiterentwickelt, bei Tesla erkennt man nichts dergleichen. Auch die Integration (sofern die denn kommt) von CarPlay ist jetzt aus meiner Sicht keine Innovation mehr
Ich nutze meinen Tesla nur für Langstrecke > 2000 km und kann nicht klagen.
Ich stand vor der Wahl, ob Enyaq oder Model Y und habe mich für das Model Y entscheiden. Smartphone only Schlüssel und aufgeräumter Innenraum war bei mir ausschlaggebend.
Warum sollte ich CarPlay nutzen wollen, wenn ich in meinem Tesla ein ordentlich integriertes System habe? Serious question!
Jeder, wie er mag. Aber es stimmt schon, dass Tesla ein sehr gutes System hat, mit Apple Music und auch der Podcast App. Mehr würde mir da auch nicht einfallen, was ich üblicherweise über CarPlay benutze.
freie wahl von:
– podcst app
– musik streaming (auch deezer usw)
– nutzung von anderen Navi
– blitzer.de
– faz/zeit usw bieten die möglichkeit artikel vorlesen zu lassen
und anderes .. ich selbst vermisse CarPlay in der Tat und hab mir nun mal ein CarPlay Display unter den Tesla Display gemacht
Das Tesla navi im
Model Y hast uns schon 3x auf irgendwelche einspurigen Nebenstraßen geschickt, von der mangelhaften sprachqualität mal abgesehen. Bin froh, jetzt einen neuen BMW zu fahren, von der Qualität und meinen anderen Dingen gibt es bei Tesla seit Jahren nichts richtig Neues. Ist richtig langweilig geworden, bis auf die Eskapaden und Ausfälle des Chefs.
Grok ist gerade ausgeliefert. Ich hab ihn heute Morgen bekommen.
Mega.
Geil Grok im Auto. Endlich KI-Softporn beim Fahren erstellen. Hat ja ewig gedauert.